Toro Fernández sigue en duda para la vuelta ante Atlas; Ebere se perfila de titular

Será hasta las últimas horas que se sepa si el delantero uruguayo podrá jugar el sábado ante los rojinegros

La semana está cerca de concluir y es día que no está claro si Cruz Azul podrá tener delantero centro nominal en la vuelta ante Atlas el sábado en el Estadio Banorte.

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Porque es fecha que Gabriel Fernández sigue en duda para ese duelo, luego de que no pudo estar en el partido de ida el sábado pasado en el Estadio Jalisco, por una distensión muscular.

La semana empezó con que el Toro iba de a poco pero que era probable que pudiera tener minutos en el Coloso de Santa Úrsula, pero los días fueron pasando y nada más no hay luz al respecto.

Lo que sí se mantiene es que si el uruguayo no está al cien, no lo van a arriesgar ni tantito porque es el único nueve nominal que tiene La Máquina, ya que Nico Ibáñez está fuera de combate.

Entonces, será hasta las últimas horas antes del juego, que se sepa si va o no Gabriel Fernández, aunque en todo caso de jugar lo haría de suplente.

Y es que no hay necesidad de arriesgarlo, ya que La Máquina ganó 2-3 la ida de visita en el Estadio Jalisco, por lo que Atlas necesita ganar por dos goles de diferencia si es que quiere avanzar a semifinales.

Foto: Mexsport

Ebere repetiría como titular en Cruz Azul

Al no estar Gabriel Fernández al cien, lo más probable es que de nueva cuenta el nigeriano Christian Ebere vaya de inicio como delantero en el ataque.

El africano tuvo una brillante participación en la ida, ya que metió dos goles y le respondió a Joel Huiqui en el terreno de juego, luego de darle la confianza para ir de inicio.

Por tanto, como Cruz Azul avanza con el 0-0 es muy probable que dosifique esfuerzos y solo se dedique a sobrellevar el partido para así completar su pase.