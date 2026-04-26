Toronto Raptors igualan la serie con Cleveland Cavaliers de la mano de Brandon Ingram y Scottie Barnes

Los Toronto Raptors igualaron la serie ante los Cleveland Cavaliers con una victoria 93-89, liderados por Ingram y Barnes en un cierre dramático

Los Toronto Raptors sobrevivieron al asedio de los Cleveland Cavaliers para igualar la serie en plena batalla campal. Brandon Ingram y Scottie Barnes, cada uno con 23 puntos, se erigieron como los pilares de un triunfo que ha sido un oasis en medio del difícil camino de la quinteta canadiense en los NBA Playoffs 2026.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Serbia: precios de boletos para el último partido rumbo al Mundial 2026

Los Raptors llevaron la serie a un quinto juego en territorio de los Cavs. RJ Barrett añadió 18 puntos, mientras que Collin Murray-Boyles firmó un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes en una noche que terminó con un ajustado 93-89.

El primer cuarto fue un despropósito ofensivo. Cleveland lideró 17-14 con bajos porcentajes de tiro. Los Raptors fallaron sus primeros 14 triples hasta que Barrett rompió la sequía. Los Cavs llegaron a tener una ventaja de ocho puntos, pero Toronto reaccionó con un parcial de 10-0 para irse al descanso arriba 38-36. Cleveland lanzó para 33.3% y Toronto apenas 27.8%.

Jarrett Allen, con 3 puntos y 15 rebotes, destacó en la pintura. James Harden aportó 19 puntos, pero sus siete pérdidas de balón resultaron decisivas. Sam Merrill sumó 14 puntos desde la banca, sin lograr cambiar el resultado.

En el tercer cuarto, Cleveland volvió a tomar una ventaja de ocho puntos, pero Toronto mostró resiliencia. Sandro Mamukelashvili anotó para cerrar el periodo 60-58, dando paso a un duelo cerrado, de intercambio de golpes, donde Toronto terminó imponiéndose.

El último cuarto fue un ajedrez de nervios. Donovan Mitchell anotó 20 puntos, incluidos 12 en el último periodo. Empató el juego a 74 puntos y puso a Cleveland arriba por seis puntos. La ventaja llegó a ocho, pero Toronto reaccionó.

Brandon Ingram acercó con un triple, y aunque Merrill respondió, los Raptors resistieron. RJ Barrett redujo la diferencia a un punto a 49 segundos del final. Tras una pérdida de balón de Cleveland, Scottie Barnes encestó tiros libres clave. Un fallo de Mitchell y el rebote de Ingram sellaron el destino. Barnes aseguró la victoria desde la línea con 3.8 segundos, y Barrett añadió el último punto para el definitivo 93-89.