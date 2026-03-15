Trabaja el Tribunal electoral en mecanismos de mediación

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impulsa la mediación electoral como una herramienta para fortalecer la democracia, ya que la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos permiten resolver desacuerdos políticos antes de que escalen a litigios, aseguró el presidente del organismo, Gilberto Bátiz García.

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Explicó que, en el marco de la justicia electoral, se promueven mecanismos alternativos de solución de controversias que contribuyen a fortalecer y modernizar el sistema democrático mexicano.

Durante una mesa de diálogo sobre justicia alternativa con autoridades electorales y representantes de partidos políticos en Nuevo León, Bátiz García señaló que herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral, al privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos.

Agregó que estos mecanismos alternativos no sustituyen la función jurisdiccional ni debilitan las sentencias judiciales, sino que complementan el trabajo de los tribunales al ofrecer espacios de diálogo que permiten atender los conflictos políticos antes de que escalen.

Recordó que, durante más de tres décadas, la justicia electoral mexicana se ha consolidado como uno de los pilares de la democracia, al garantizar que los conflictos políticos se resuelvan mediante instituciones, reglas y sentencias, lo que ha brindado estabilidad democrática y certeza jurídica a la ciudadanía.