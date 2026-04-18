Tragedia en Nürburgring: muere piloto en carrera donde participaba Max Verstappen

Un accidente múltiple en NLS Nürburgring Langstrecken-Serie dejó un fallecido y obligó a suspender la competencia.

La emoción del automovilismo se convirtió en tragedia este fin de semana en el mítico circuito de Nürburgring, donde un accidente múltiple terminó con la vida de un piloto durante una de las carreras clasificatorias rumbo a las 24 Horas.

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El incidente ocurrió apenas en las primeras vueltas, marcando un abrupto final para una jornada que prometía alta competencia en la serie de resistencia alemana.

Muere el piloto Juha Miettinen tras choque múltiple

El piloto finlandés Juha Miettinen, de 66 años, falleció tras verse involucrado en una colisión de siete vehículos en la zona de Klostertal.

De acuerdo con los reportes oficiales, el impacto fue de gran magnitud y, pese a la rápida intervención de los servicios médicos, no fue posible salvarle la vida. El resto de los pilotos involucrados resultaron fuera de peligro.

La organización confirmó el deceso horas más tarde, tras mantener en pausa la información mientras se realizaban las labores de emergencia.

Carrera suspendida tras bandera roja

El accidente provocó la inmediata aparición de la bandera roja, lo que significó la suspensión total de la competencia cuando apenas se habían completado dos vueltas.

La falta de imágenes en la transmisión generó incertidumbre entre los espectadores, hasta que finalmente se confirmó la gravedad del incidente.

Como consecuencia, la carrera no se reanudó y quedó oficialmente cancelada.

Max Verstappen, presente durante la tragedi

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, participaba en la competencia al volante de un Mercedes-AMG GT3, como parte de su preparación para futuras pruebas de resistencia.

El neerlandés había clasificado inicialmente en la sexta posición, aunque una sanción lo relegó al noveno puesto antes del inicio.

Verstappen compartía equipo con Lucas Auer, ante la ausencia de otros pilotos titulares que compiten en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

Habrá homenaje en la siguiente carrera

A pesar de la tragedia, los organizadores confirmaron que la actividad continuará con la siguiente carrera programada, donde se realizará un minuto de silencio en honor a Juha Miettinen.