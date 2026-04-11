¡Tragedia mexicana! Rodrigo Pacheco y Alex Hernández son eliminados del México City Open 2026

Rodrigo Pacheco y Alex Hernández han sido eliminados del Mexico City Open 2026. Los tenistas mexicanos se quedaron a un paso de instalarse entre los mejores cuatro jugadores en el torneo de singles del ATP Challenger 125 capitalino al perder sus respectivos duelos de cuartos de final.

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La jornada, que comenzó con la ilusión de ver a dos locales en la antesala de la final, terminó con la amargura de la derrota, en medio del reconocimiento del público que llenó las gradas del Estadio Rafael Pelón Osuna. Ambos pelearon, ambos tuvieron opciones, pero al final el marcador no favoreció a los mexicanos.

En primera instancia, Rodrigo Pacheco Méndez enfrentó al actual subcampeón del torneo, el francés Luka Pavlovic, quien con su mayor experiencia mantuvo la calma en los momentos clave y se llevó la victoria 2-6, 6-4 y 7-6 en una hora con 52 minutos. El yucateco arrancó con autoridad, llevándose el primer set, pero el europeo logró reaccionar.

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Luka Pavlovic🇫🇷 tuvo que venir de atrás para derrotar a Rodrigo Pacheco🇲🇽 y así avanzar a las semifinales del Mexico City Open Presentado por Bx+



✌️Segunda semifinal de la temporada para el tenista francés#MCO2026 pic.twitter.com/LbqcEdq5sr — México City Open (@mxcityopen) April 11, 2026

En el tercer set, el mexicano tuvo ventaja de 5-3, pero no pudo mantener su servicio. A partir de ahí, ambos jugadores sostuvieron sus turnos hasta llegar al tiebreak, donde Pacheco no estuvo fino y cayó 1-7. Fue un golpe duro, ya que la victoria estuvo cerca, pero se esfumó ante la jerarquía del rival.

Más tarde, Alex Hernández disputó un encuentro igualmente intenso, pero terminó cayendo ante el belga Tibo Colson por parciales de 6-7, 6-2 y 5-7 en dos horas y 12 minutos.

El acapulqueño se repuso tras perder el primer set en muerte súbita, dominó la segunda manga y en el set definitivo logró romper el saque de su rival para empatar el marcador. Sin embargo, volvió a ceder su servicio en un momento clave y quedó en desventaja 5-6. Finalmente, Colson, quien sumó 23 aces, cerró el partido a su favor.

Ahora, Luka Pavlovic se enfrentará en semifinales al italiano Stefano Napolitano, quien eliminó al segundo favorito Tristan Schoolkate. Por su parte, Tibo Colson jugará ante el australiano y número uno del torneo, James Duckworth.

Ambas semifinales se disputarán este sábado en el Estadio Rafael Pelón Osuna del Centro Deportivo Chapultepec.