Tranquilo en la cima; Cruz Azul aplastó al Atlético San Luis y se afianzó como líder

Palavecino, Toro Fernández y Montaño, los anotadores en este juego; Eduardo Águila fue expulsado en el primer tiempo

Cruz Azul está tranquilo en la cima y sin ningún problema. Aplastó al Atlético San Luis 3-0 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con lo que llegó a 25 unidades en la primera posición de la tabla.

De tal forma que no importa cómo termine esta Jornada 10, La Máquina está afianzada en el liderato de la clasificación, por lo que se confirma como uno de los máximos candidatos al título.

Menos mal que el conjunto de Nicolás Larcamón se dosificó, porque si se hubiera empleado completamente a fondo, habría sido una goleada escandalosa, a costa de un equipo potosino que la pasó muy mal en este cotejo.

No cabe duda que Cruz Azul tiene plantel para competir tanto por la Liga MX como por la Concachampions, certamen en el que el martes visitará a Rayados en la ida de los octavos de final.

Por ello, para este partido, Larcamón utilizó a Jeremy Márquez, Amaury García, Luka Romero y Nico Ibáñez como titulares, acompañados de una base importante del once habitual, como Agustín Palavecino, José Paradela y Carlos Rotondi.

Cruz Azul tardó poco más de 15 minutos en abrir el marcador y lo consiguió por medio de una de sus nuevas figuras: Agustín Palavecino. Luego de una pared con Nico Ibáñez, el argentino sacó un disparo potente imposible de detener para el arquero Andrés Sánchez.

Además de dar un mal partido, Atlético San Luis también tuvo mala fortuna, ya que diez minutos después del primer gol su arquero titular tuvo que salir por lesión, ingresando Gibrán Lajud.

Aunado a ello, antes de terminar la primera parte, el defensor Eduardo Águila fue expulsado por una plancha sobre Nico Ibáñez en el empeine, jugada que tras revisarse en el VAR fue catalogada como tarjeta roja.

Ya con un hombre menos y superado futbolísticamente, San Luis resistió durante varios minutos, pero después del minuto 65 ya no pudo sostener el marcador y recibió dos goles más.

Larcamón echó mano de más titulares, dando ingreso a Charly Rodríguez y Gabriel “Toro” Fernández, además de darle más minutos a Andrés Montaño, quien poco a poco recupera ritmo.

Al 67’, apareció nuevamente Agustín Palavecino, ahora con un tiro raso dentro del área que siguió el uruguayo Toro Fernández, quien definió cruzado para vencer a Gibrán Lajud y marcar el 2-0.

Cuatro minutos después, Andrés Montaño se combinó con el Toro en tres cuartos de cancha, y al ingresar al área el mediocampista mexicano definió con calidad para el 3-0. El gol tardó en validarse porque inicialmente se había marcado fuera de lugar, pero el VAR corrigió la decisión.

Primer gol de Montaño en su segundo partido luego de la lesión que lo mantuvo tanto tiempo alejado de las canchas con @CruzAzul. 🥹💙



¡Excelente, Don Andrés! 👏#ConMéxicoC26 | #J10 | #CAZADSL https://t.co/j6CJaYGei3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 8, 2026

Así, Cruz Azul sumó tres puntos más en un partido que le resultó demasiado cómodo, por lo que ahora centrará su atención en la Concachampions, donde es el campeón defensor y buscará revalidar el título.

El siguiente reto será visitar a Rayados en la ida de los octavos de final, el próximo martes, en la misma cancha donde ganó hace dos jornadas en la Liga MX.