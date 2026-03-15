Consulta los horarios del transporte en CDMX este lunes 16 de marzo 2026. Información actualizada de Metro, Metrobús, RTP y transporte público en la capital

Se aproxima un megapuente en México por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, que originalmente se celebra el 21 de marzo, pero se adelanta al lunes 16, siguiendo la disposición del tercer lunes del mes.

LEE ADEMÁS: Ring Royale 2026: así puedes ver EN VIVO y GRATIS las peleas este domingo 15 de marzo

Este día será descanso obligatorio, conforme al Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y el calendario oficial de la SEP.

Si sueles usar el transporte público en la Ciudad de México, debes considerar que en fechas especiales se modifican los horarios de servicio de los principales sistemas de movilidad, como el Metro, Metrobús y Trolebús, para ajustarse al día festivo y a la menor afluencia de pasajeros.

Horarios especiales del Metro y Metrobús

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) informó los horarios especiales para el lunes 16 de marzo. El Metro operará de 7:00 a 00:00 horas, mientras que el Metrobús ofrecerá servicio de 5:00 a 00:00 horas, cubriendo la mayoría de las rutas habituales en la capital.

Servicio de Trolebús, RTP y Tren Ligero

El RTP funcionará de 5:00 a 00:00 horas, y el Trolebús tendrá horarios variables según la línea: Líneas 1 a 9 operarán de 6:00 a 23:30 horas, la Línea 10 de 5:00 a 00:00 horas, y la Línea 12 de 5:30 a 23:30 horas. Por su parte, el Tren Ligero ofrecerá servicio de 7:00 a 23:30 horas, asegurando la conectividad en rutas clave de la ciudad.

Cablebús y Ecobici con horarios adaptados

El Cablebús funcionará de 7:00 a 23:00 horas, mientras que el Ecobici modificará su horario de 5:00 a 00:30 horas, y los biciestacionamientos operarán de 7:00 a 00:00 horas. Se permitirá además ingresar con bicicleta al Metro, Metrobús, Tren Ligero y Cablebús, favoreciendo la movilidad sustentable durante el día festivo.

Beneficio para automovilistas: ecoParq

Si planeas trasladarte en auto particular, los parquímetros de ecoParq no operarán el lunes 16 de marzo, por lo que no será necesario pagar por estacionamiento en zonas como Bosque de Chapultepec, Polanco, Reforma, Roma Norte, Hipódromo, Ciudad de los Deportes, Anzures e Insurgentes Mixcoac, facilitando paseos y actividades recreativas.

Consejos para aprovechar el fin de semana largo

Ya sea que disfrutes del megapuente para pasear por la Ciudad de México o debas trabajar y usar transporte público, es importante planear tus trayectos considerando los horarios especiales. De esta forma podrás evitar contratiempos y aprovechar al máximo el fin de semana largo por Benito Juárez.