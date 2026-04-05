Transportistas y campesinos anuncian bloqueos en carreteras de 20 estados el lunes 6 de abril

Transportistas y agricultores anunciaron bloqueos en carreteras de 20 estados de México este 6 de abril para exigir seguridad, apoyos y soluciones a problemas del sector

Organizaciones de transportistas y productores del campo confirmaron un paro nacional para este lunes 6 de abril, que incluirá bloqueos en diversas carreteras y puntos clave en al menos 20 estados de la república.

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La movilización es impulsada por la Asociación Nacional Transportista y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quienes aseguran que la protesta surge ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal tras reuniones recientes.

Entre las zonas más afectadas se encuentran los accesos a la Ciudad de México, así como importantes autopistas como México-Puebla, México-Querétaro y México-Cuernavaca, además de carreteras en el norte, Bajío y occidente del país.

Los convocantes señalaron que esta acción responde a diversas problemáticas que afectan al sector, como el aumento en costos de insumos, la inseguridad en carreteras, la baja producción nacional y la competencia con productos importados, lo que podría repercutir en el abasto y los precios de alimentos.

Entre sus principales demandas destacan mayor seguridad en las vías, eliminación de prácticas de extorsión, reducción de impuestos al diésel, regulación de importaciones y apoyos directos a productores, además de políticas públicas que fortalezcan al sector agroalimentario.

Las organizaciones recomendaron a la población anticipar sus traslados y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones.