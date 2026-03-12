Monreal Ávila reiteró que no se pueden meter en leyes secundarias las disposiciones que ya fueron rechazadas en la reforma electoral

Luego del fracaso en la aprobación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, los coordinadores parlamentarios en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en palacio nacional para evaluar la presentación del Plan B. Al encuentro también acudió el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco.

Monreal Ávila reiteró que no se pueden meter en leyes secundarias las disposiciones que ya fueron rechazadas en la reforma electoral, pero sentenció que sí se pueden presentar reformas constitucionales en otros temas y modificaciones a las leyes secundarias.

En el encuentro, los legisladores federales analizaron los escenarios para la presentación de las propuestas que se analizarán en el Congreso de la Unión, para hacer cambios a las leyes para adecuar el marco electoral.

Además abordaron la agenda legislativa para la próxima semana, donde se podría avalar en San Lázaro la iniciativa para reducir las pensiones millonarias y otros temas pendientes en ambas cámaras.