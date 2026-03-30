Tras rescate de minero en Sinaloa, se trabaja en el rescate de tres atrapados

Autoridades federales y estatales mantienen un operativo de rescate en una mina en Sinaloa, tras ubicar con vida a uno de los trabajadores atrapados a más de 350 metros de profundidad

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que uno de los mineros fue localizado en condiciones estables, tras permanecer casi una semana bajo tierra, lo que mantiene la esperanza de encontrar con vida a los demás.

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El gobierno federal logró el rescate con vida de un trabajador, luego de varios días de labores continuas en condiciones de alta complejidad técnica, mientras continúan los esfuerzos para ubicar a otros tres mineros atrapados.

El operativo se desarrolló con equipos especializados en ingeniería minera, incluidos técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, con experiencia en rescates como el de Pasta de Conchos.

Autoridades estatales y federales han mantenido coordinación permanente, implementando maniobras para garantizar la estabilidad estructural de la mina.

Las labores se concentran en la localización de los tres trabajadores restantes, mediante equipos de ventilación, monitoreo de gases y exploración controlada, para evitar nuevos colapsos.

La presidenta señaló que el caso es prioridad operativa, con despliegue técnico permanente, mientras los familiares esperan resultados.

La continuidad del operativo dependerá de las condiciones de seguridad en el interior de la mina, donde la gran profundidad y la complejidad del terreno dificultan el acceso a las zonas donde se presume están los trabajadores.