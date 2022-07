Trato parejo a los 2 pilotos, en Red Bull

Descartan algún favoritismo

El ingeniero de la escudería austríaca afirma que tanto Verstappen como Pérez manejan bólidos similares

Al interior de la escudería Red Bull aseguran que no dan bólidos mejores a uno que a otro piloto de la Fórmula Uno, luego de algunas quejas del piloto tapatío Sergio Pérez en la que dejaba entrevar que desde su punto de vista los ingenieros de la escudería austriaca trabajan en pro del piloto neerlandés Max Verstappen.

El jefe de ingenieros de la escudería del Toro Rojo, Paul Monaghan, descartó que tengan un piloto favorito. Señala que el hecho de que Verstappen y Sergio Pérez sean serios contendientes al título de la Fórmula Uno da cuenta clara de la calidad de bólido que tienen.

“No estoy al tanto de que hayamos dado un paso deliberado para hacer que el auto sea menos del agrado de Sergio Pérez. No es fácil hacer que los autos vayan más rápido, digamos, dentro de un conjunto bastante restringido de regulaciones técnicas. Ahora bien, puede ser que al implementar las herramientas y las actualizaciones a Max Verstappen le haya sido más fácil adoptarlas. Quizás su puesta a punto se ha adaptado un poco más que la de Checo Pérez. Pero no es que el coche sea fijo en cuanto a sus parámetros. No es que el auto sea evolucionado según las preferencias de Max y no hacia las de Checo”, aseveró el jefe de ingenieros.

“Sería una tontería de nuestra parte no tratar de darle a Checo un método para sacar más provecho. Estamos en la pelea por ambos títulos (Pilotos y Constructores). Necesitamos ambos autos idealmente por delante de los Ferrari y los Mercedes, así que haremos todo lo posible para ponerlos a los dos ahí”, aseveró de manera categórica Monaghan.

Hace algunos días, el piloto tapatío Sergio Pérez comentó que: “Creo que a veces en el pasado ha habido celos de un compañero de equipo. Claro que quieres ganar, pero cuando es tu compañero el que gana, tienes que darle crédito, lo hizo mejor que tú, ganó y tienes que aceptarlo y también estar orgulloso de lo que ha hecho. “Y creo que no mucha gente acepta eso, pero nosotros, cuando ganó o cuando gana Max, siempre estamos orgullosos el uno del otro y eso es algo bueno”.

Por su parte, Verstappen ha comentado que la relación que lleva con el tapatío es madura: “Empecé muy joven en la Fórmula Uno y tenía una muy buena relación con Daniel Ricciardo, pero en ese entonces sólo tenía 18 o 19 años, y la persona que soy ahora es completamente diferente. Diría que la relación que tengo ahora con Checo es la mejor, porque he madurado mucho. Y creo que en ese enfoque se ayudan unos a otros”.