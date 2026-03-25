Todo apunta a que el retiro de Travis Kelce tendrá que esperar, ya que el ala cerrada decidió continuar su carrera en la NFL con los Kansas City Chiefs, equipo con el que ha conquistado múltiples títulos.

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Un contrato millonario por tres años

De acuerdo con reportes de la NFL, Kelce firmó una extensión por tres años con un valor cercano a los 54.7 millones de dólares, cifra que podría aumentar gracias a distintos incentivos.

Para la temporada 2026, el jugador percibirá alrededor de 12 millones de dólares, colocándose como uno de los tight ends mejor pagados de la liga, reflejo de su impacto dentro del equipo.

Rumores de retiro quedaron atrás

Tras la campaña 2025, se especuló que Kelce podría retirarse para enfocarse en su vida personal, especialmente por su relación con Taylor Swift, con quien planea casarse en junio. Sin embargo, el jugador optó por seguir compitiendo al más alto nivel.

El rendimiento de Kelce en 2025 estuvo marcado por altibajos, registrando 851 yardas y cinco anotaciones. Además, el equipo se vio afectado por la lesión de Patrick Mahomes, quien sufrió una ruptura de ligamento en la rodilla.

Una carrera llena de logros

Desde su debut en 2013, Kelce ha construido una carrera impresionante con 217 partidos disputados, acumulando 1,258 recepciones, 15,081 yardas y 102 touchdowns, siendo pieza clave en los campeonatos de Kansas City en 2019, 2023 y 2024.

A sus 36 años, el ala cerrada mantiene la ambición de sumar un nuevo título en la NFL, evaluando temporada a temporada su estado físico y mental, pero dejando claro que aún tiene metas por cumplir en el futbol americano profesional.