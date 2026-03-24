Travis Kelce renueva contrato con Kansas City Chiefs hasta 2029

Travis Kelce renovó con Kansas City Chiefs por tres años, asegurando hasta 57.7 millones de dólares y seguirá siendo clave en el ataque de Patrick Mahomes

Al fin se corrió el velo de la incógnita y luego de varios meses de incertidumbre, Travis Kelce llegó a un acuerdo para extender su vínculo laboral con Kansas City Chiefs.

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El estelar ala cerrada firmó un nuevo contrato por tres años que le garantiza 54.7 millones de dólares, cantidad que podría ascender a 57.7 millones si cumple con incentivos por desempeño.

Para la temporada 2026, Kelce recibirá un salario base de 12 millones de dólares, que puede aumentar hasta 15 millones según bonos.

A sus 36 años, el futuro miembro del Salón de la Fama no se ha comprometido a jugar las tres temporadas completas. Su plan es evaluar su estado físico y mental al final de cada año y decidir si continúa o se retira.

Aunque la temporada pasada registró las cifras más bajas de su carrera, sus números siguen siendo sólidos para la posición de tight end en la NFL.

Con este acuerdo, los Chiefs mantienen a una de las piezas clave del ataque de Patrick Mahomes y apuestan por la experiencia de Kelce en su búsqueda de un nuevo título.