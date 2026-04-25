Tren AIFA-Pachuca alcanza 30% de avance

La presidenta Sheinbaum informó que el proyecto prevé seis estaciones, 107 mil pasajeros diarios y un traslado de una hora 20 minutos, con operación a cargo de Fonadin.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el tramo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles-Pachuca del tren México-Pachuca registra un avance de 30 por ciento, con 10 mil trabajadores activos en obra en Hidalgo, lo que impacta la conectividad entre la Ciudad de México y la capital hidalguense.

El proyecto contempla 58 kilómetros de vía electrificada, seis estaciones y una demanda estimada de 107 mil pasajeros diarios, con trenes que alcanzarán hasta 130 kilómetros por hora y capacidad de hasta mil 600 pasajeros en doble acoplamiento.

“Llevamos el 30 por ciento con 10 mil personas trabajando todos los días en este tren, impulsa el desarrollo económico y fomenta la conectividad entre la Ciudad de México y la ciudad de Pachuca”, declaró Sheinbaum durante supervisión en Villa de Tezontepec.

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable de la obra, indicó que el trayecto completo tomará una hora con 20 minutos, dividido en 40 minutos de Buenavista al AIFA y 40 minutos adicionales hasta Pachuca, con velocidad promedio de 91 kilómetros por hora.

El director de la Agencia de Trenes, Andrés Lajous Loaeza, señaló que se integrarán 15 trenes eléctricos en fabricación, con el primer convoy previsto para septiembre, bajo un esquema con más de 65 por ciento de contenido nacional.

La obra inició en marzo de 2025 y suma un año y un mes de ejecución con 16 mil empleos generados, mil 600 equipos de maquinaria y cinco frentes de construcción activos sin reportes de interrupciones operativas.

El proyecto será operado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y forma parte del plan federal para construir más de mil 500 kilómetros de trenes de pasajeros durante el sexenio, junto con rutas hacia Nuevo Laredo y Guadalajara.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, afirmó que la obra responde a compromisos de inversión en la entidad, mientras el gobierno federal anunció que el Hospital General de Zona de Tula iniciará operaciones el lunes como parte de la infraestructura regional.