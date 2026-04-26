Tren Felipe Ángeles articula región metropolitana: Brugada

Autoridades de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo participaron en la inauguración del tren Felipe Ángeles

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con los gobernadores del Estado de México, Delfina Gómez, e Hidalgo, Julio Menchaca, participaron en la inauguración del tren Felipe Ángeles que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

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“Esta gran obra va a articular esta región metropolitana”, afirmó Clara Brugada durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La infraestructura se incorpora a la red metropolitana para reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad hacia el aeropuerto.

# En vivo | Inauguración del tren "Felipe Ángeles" Buenavista – AIFA. https://t.co/1XnumxjQnM — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 26, 2026

El proyecto establece una conexión ferroviaria entre la Ciudad de México, el Estado de México y el estado de Hidalgo. La infraestructura se integra con sistemas de transporte urbano como Metro y Metrobús, lo que amplía la conectividad hacia el aeropuerto y zonas metropolitanas.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, afirmó que la puesta en marcha del tren Felipe Ángeles representa un avance en el derecho a la movilidad, al ofrecer un sistema de transporte público que conecta comunidades y mejora el acceso a servicios y oportunidades en la zona metropolitana.

La mandataria señaló que localidades históricamente marginadas contarán con una alternativa de traslado que impacta en la economía familiar y facilita la integración regional. Indicó que la obra contribuye a unir municipios y consolidar el desarrollo del Estado de México mediante infraestructura de transporte.

El Valle de México concentra más de 20 millones de habitantes y una parte relevante de la actividad económica nacional. En este contexto, la obra busca reducir tiempos de traslado y facilitar la movilidad entre entidades.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, indicó que la conexión ferroviaria modifica la relación de movilidad entre su entidad y la zona metropolitana.

“El tren Felipe Ángeles fue resultado del esfuerzo del gobierno federal en beneficio del país”, señaló el general Iván Hernández Uribe, responsable técnico del proyecto.

La construcción incluyó estaciones, centros de transferencia multimodal y sistemas eléctricos, así como pruebas operativas y de señalización necesarias para su funcionamiento.

La obra forma parte de la estrategia federal de transporte ferroviario de pasajeros y consolida un esquema de operación con participación directa del Estado en infraestructura clave.