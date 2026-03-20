Tren Maya lanza paquetes turísticos para Semana Santa 2026

El Gobierno federal presentó una oferta de 11 paquetes turísticos vinculados al Tren Maya y al Grupo Mundo Maya, con precios desde 12 mil 604 pesos

El general Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, presentó la oferta turística para Semana Santa, integrada por 11 paquetes turísticos que incluyen transporte aéreo, hospedaje, alimentación y recorridos en destinos del sureste mexicano, con énfasis en zonas arqueológicas y conectividad ferroviaria.

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Durante su intervención, explicó que los paquetes consideran estancias de entre dos y cuatro noches, con precios que oscilan entre 12 mil 604 y 25 mil 71 pesos, y contemplan destinos como Calakmul, Palenque, Edzná, Tulum, Chichén Itzá y Nuevo Uxmal.

El funcionario destacó que el Tren Maya ha transportado a más de 2 millones 293 mil pasajeros, con una tendencia creciente en la demanda, principalmente de turistas nacionales, aunque busca atraer visitantes internacionales.

La estrategia turística se articula con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Mexicana de Aviación, dentro de un modelo que integra movilidad, hospedaje y servicios turísticos, con 34 estaciones ferroviarias, siete hoteles y conexión con más de 29 zonas arqueológicas.

Lozano Águila informó que el Grupo Mundo Maya cuenta con mil 170 habitaciones en hoteles cercanos a sitios arqueológicos y genera empleos directos, además de impacto en economías locales.

El programa contempla actividades como un espectáculo aéreo en el Aeropuerto de Tulum y una carrera de Nascar México, con trenes especiales desde Cancún y horarios ampliados para turistas.

La oferta también incluye descuentos por el equinoccio de primavera en Chichén Itzá y paquetes flexibles denominados pasadías, para integrar recorridos ferroviarios sin vuelos.

El director del Tren Maya subrayó que se han vendido paquetes turísticos combinados, con más de familias atendidasy una tasa de satisfacción del 96%.

Finalmente, anunció el lanzamiento de un tren gastronómico con rutas en Yucatán y Quintana Roo, que integrará experiencias culinarias con chefs regionales.