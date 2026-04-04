El Tren Suburbano tendrá aumento de tarifa en 2026. Consulta los nuevos precios actualizados, costos por viaje y cómo impactará a los usuarios

El Tren Suburbano anunció un ajuste en sus tarifas que entrará en vigor a partir del domingo 5 de abril de 2026. Los viajes cortos, de 0 a 12.89 kilómetros, pasarán de 11 a 11.50 pesos, mientras que los trayectos largos, de 12.9 a 25.59 kilómetros, subirán a 26.50 pesos.

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El incremento fue autorizado por la ATTRAPI y se aplicará en todas las estaciones del sistema. A pesar del aumento, la frecuencia de los trenes y la cobertura del servicio se mantendrán sin modificaciones, garantizando la operación habitual.

Impacto en los usuarios diarios

Aunque el incremento parece mínimo, de 50 centavos a un peso, tendrá impacto en quienes utilizan el tren de forma constante. Los pasajeros deberán ajustar su presupuesto semanal o mensual, especialmente al momento de recargar saldo.

Uno de los puntos importantes es que la tarjeta de acceso seguirá costando 18 pesos, incluyendo un viaje inicial. Esta puede recargarse en cualquier estación, facilitando el acceso continuo al servicio.

Recorridos clave y nueva tarifa

El recorrido largo, que va de Buenavista a Cuautitlán, conecta zonas importantes como Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. Con el ajuste, el costo de 26.50 pesos se mantiene como una opción competitiva para trayectos largos.

A pesar del aumento, el Tren Suburbano continúa siendo una de las opciones más rápidas en el Valle de México. Comparado con el tráfico en avenidas principales, sigue siendo eficiente para llegar a tiempo al trabajo, escuela o compromisos.

Expansión hacia el AIFA en desarrollo

Finalmente, el sistema avanza con su expansión hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El tramo Lechería-AIFA contará con 23.7 kilómetros y seis estaciones, permitiendo un traslado aproximado de 43 minutos desde Buenavista, lo que ampliará significativamente la conectividad en la región.