TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, 21DICIEMBRE2025.- Aspecto de la Supervisión de Obra del Tren Suburbano Lechería en la conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Conoce la ruta completa del Tren Suburbano al AIFA, costos del servicio y fecha de apertura. Conectividad rápida desde Buenavista al aeropuerto

El proyecto del Tren Suburbano Buenavista–AIFA se encuentra en su etapa final y muy pronto comenzará a operar, de acuerdo con el director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, quien confirmó avances importantes en su conclusión.

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Durante el mes de abril se realizaron recorridos de prueba en todas las estaciones, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y asegurar la seguridad de los futuros usuarios.

Aunque su inauguración estaba prevista para el primer trimestre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que hubo un retraso debido a ajustes técnicos, logísticos y procesos de certificación de vías y trenes.

Posible fecha de apertura

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la inauguración podría realizarse el fin de semana de la próxima semana, aunque la fecha final dependerá del anuncio oficial del gobierno federal.

Ruta y estaciones del nuevo tren

El recorrido será de aproximadamente 23.7 kilómetros desde Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con un total de 14 estaciones y un tiempo estimado de viaje de 40 minutos, mejorando la movilidad en la zona norte del Valle de México.

Tarifas estimadas del servicio

Aunque el costo oficial aún no se confirma, se estima que el viaje completo al AIFA tendrá un precio cercano a 40 pesos, mientras que el sistema actual del Tren Suburbano maneja tarifas de entre 11.50 y 26.50 pesos según la distancia recorrida.

La terminal de Buenavista conectará con la Línea B del Metro y las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús, mientras que el AIFA contará con enlace al Mexibús. Además, se construye el CETRAM Prados Sur, clave para la movilidad multimodal de miles de pasajeros hacia el aeropuerto.