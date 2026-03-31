Tren suburbano al AIFA se retrasa: Claudia Sheinbaum confirma falta de certificación y nueva fecha pendiente

La presidenta informó que el tren suburbano se retrasó por falta de certificación técnica, mientras el aeropuerto acumula más de 18 millones de pasajeros

La puesta en operación del tren suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se retrasó debido a que el sistema aún no cuenta con la certificación necesaria, lo que pospuso su inauguración prevista para Semana Santa, informó Claudia Sheinbaum.

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“Como siguen en las pruebas y no les han dado la certificación, se va a retrasar algunas semanas la inauguración… queremos que esté certificado para operar con seguridad”, declaró.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, señaló que las pruebas técnicas continúan y que la prioridad es garantizar condiciones de seguridad, por lo que la nueva fecha se definirá tras la validación operativa.

Indicó que el AIFA ha trasladado más de 18 millones de pasajeros y movilizado más de un millón de toneladas de carga, además de mantener autosuficiencia financiera.

Las rutas con mayor demanda se concentran en Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Yucatán y Oaxaca, posicionando al AIFA como alternativa ante la saturación del AICM.

En aviación comercial, la mandataria informó que Mexicana de Aviación incorporará nuevos aviones Embraer, lo que permitirá ampliar rutas y regular precios en destinos con alta demanda.

Entre las rutas en evaluación destaca la conexión AIFA–Hermosillo, una de las más solicitadas por su alta ocupación y costos elevados, reforzando la estrategia de mejorar la conectividad aérea en el país.