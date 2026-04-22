Tri Femenil buscará boleto al Mundial ante Haití; también va por boleto a JJ.OO

El equipo de Pedro López jugará el 28 de noviembre ante las haitianas; si avanza a la Final irá a LA 2028

La Selección Mexicana Femenil ya conoce su rival en el torneo eliminatorio de Concacaf, mismo que se llevará a cabo en Houston, Texas del 27 de noviembre al 5 de diciembre, en el que el Tri Femenil buscará su boleto al Mundial 2027 en Brasil y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El equipo de Pedro López se medirá a su similar de Haití el 28 de noviembre, dentro de los cuartos de final del certamen, en un juego de eliminación directa.

Dicho encuentro se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium, donde de avanzar a las semifinales, conseguirán su boleto a la Copa del Mundo, tras no clasificar en las últimas dos ediciones.

La Concacaf entrega un total de cuatro boletos al Mundial de Brasil 2027, por lo que si el Tri Femenil llega a esa instancia, volverá a la máxima justa del futbol femenil.

🫵 RIVAL Y SEDE DEFINIDOS… 😎

Buscamos un boleto a Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. 🏆😮‍💨

¡Noviembre llega ya! 🔜🤩



✨ ¡VAMOS MÉXICO! 🇲🇽#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/M45mWfyH54 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) April 21, 2026

También busca boleto a Juegos Olímpicos

Este certamen también otorga clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero para lograrlo México deberá terminar como mínimo en el tercer lugar del torneo.

Si clasifica a la Final, accederá directamente a la justa olímpica, lo cual sería un hito histórico, ya que su última participación fue en Atenas 2004.

En caso de que Estados Unidos sea campeón del certamen, el cuarto lugar también obtendrá boleto olímpico, al ser país sede y ya estar clasificado.

México llegó a esta segunda fase eliminatoria tras superar la primera ronda como primer lugar de su grupo.

La dificultad de esta etapa aumenta al encontrarse con selecciones potencias como Estados Unidos y Canadá, ambas ya sembradas en esta fase.

La Concacaf ordenó los enfrentamientos con base en el Ranking FIFA Femenil, por lo que México enfrentará a Haití.

El técnico Pedro López, quien cumplirá cuatro años al frente del equipo en septiembre, llegó al banquillo en 2022.

Cuartos de final