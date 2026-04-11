Tri Femenil golea a Islas Vírgenes y continúa su sueño mundialista en el Clasificatorio W de Concacaf

La Selección Mexicana Femenil golea 9-0 a Islas Vírgenes con póker de María Sánchez y queda a un paso de Brasil 2027

La Selección Mexicana Femenil arrolló a Islas Vírgenes para colocarse en la cima del Grupo A de las Concacaf Women’s Qualifiers. María Sánchez fue la gran figura con un póker de goles, liderando un contundente triunfo tras un primer tiempo de ocho goles. Con este resultado, el equipo quedó a un paso de asegurar su boleto a Brasil 2027.

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El Estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas fue escenario de una exhibición de dominio total por parte del Tri Femenil. María Sánchez brilló con cuatro anotaciones, mientras que Charlyn Corral aportó un doblete en la victoria 9-0. Ahora, México definirá su pase ante Puerto Rico el próximo 18 de abril.

El marcador se abrió temprano con un gol de María Sánchez, quien aprovechó un pase largo para definir con un disparo cruzado. Minutos después, Charlyn Corral amplió la ventaja con un remate de cabeza para el 2-0.

La ofensiva mexicana mantuvo su intensidad. Sánchez firmó su doblete tras desbordar y definir desde un ángulo complicado, colocando el 3-0. Posteriormente, una pena máxima permitió a Corral marcar su segundo tanto y el 4-0.

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Charlyn Corral ya puso el 2-0 en favor de México 🇲🇽



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El dominio continuó con un gol de Kimberly Rodríguez tras un tiro de esquina para el 5-0. Más adelante, María Sánchez completó su hat-trick y posteriormente su cuarto gol, consolidando su actuación como figura del encuentro.

También se hicieron presentes Scarlett Camberos, quien anotó con un potente disparo, y finalmente Kiana Palacios, quien cerró la cuenta con el 9-0 tras aprovechar un error de la portera rival.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Pedro López bajó el ritmo, consciente de la amplia ventaja, pero mantuvo el control del partido.

Con este resultado, la Selección Mexicana Femenil reafirma su liderato y su condición de favorita para avanzar a Brasil 2027, tras una actuación contundente que dejó claro su potencial ofensivo.