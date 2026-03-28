Tri reconoció nueva cancha del Azteca y cerró preparación de cara a Portugal

El equipo de Javier Aguirre entrenó en el Coloso de Santa Úrsula a puerta cerrada

La Selección Mexicana está lista para enfrentar a Portugal. El último entrenamiento del Tri lo hizo en la nueva cancha del Estadio Azteca, además de hacer reconocimiento de campo.

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El equipo de Javier Aguirre salió del Centro de Alto Rendimiento, donde estuvo toda la semana, para irse al Coloso de Santa Úrsula, escenario del juego ante los lusitanos.

Sin embargo, si bien fue la práctica en el Estadio Banorte, no hubo acceso a los medios de comunicación, toda vez que fue a puerta cerrada.

Jugadores, impresionados con la remodelación

A través de sus redes sociales, la Selección Nacional compartió la reacción de algunos jugadores, justo cuando entraron al terreno de juego.

“Papá, qué chulada”, dijo Germán Berterame.

“Chingón, ehh”, señaló Jesús Stitch Angulo.

“Qué locura”, precisó el nuevo seleccionado, Álvaro Fidalgo.

“Espectacular”, fue como Orbelín Pineda se refirió al Coloso de Santa Úrsula.

Además, otros jugadores como Obed Vargas, Armando González, entre otros, se quedaron maravillados al momento de saltar al campo para el entrenamiento.

Queda claro que el Estadio Azteca impresiona a cualquiera y ahora con su nueva cara, es el escenario en el que todos quieren figurar y más de cara a una Copa del Mundo.

¡Es bellísimo! 🤩🏟️



'La Hormiga' González y Álvaro Fidalgo nos representan a todos admirando el interior del @EstadioBanorte tras la remodelación.



¡Ya falta nada para el grandía! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/21Y7J8ACA7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

Se tomaron la foto grupal en la cancha

Al término de la práctica, todo el grupo, tanto jugadores como cuerpo técnico, posaron juntos para la fotografía, en señal de unión y hermandad de cara a la presentación ante la afición capitalina.

“Listos y unidos para volver a nuestra casa, el Estadio Banorte. Incondicionales, les dejamos esta postal con el equipo, staff y directivos tras el último entrenamiento antes de enfrentar a Portugal“.