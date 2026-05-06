Tri tendrá jugadores que militan en el extranjero para el juego ante Ghana

Jugadores del Tri: esta es la fecha en que dejarán a sus equipos rumbo al Mundial

Uno de ellos será Guillermo Ochoa; Gilberto Mora ya entrena desde el lunes en el CAR, luego de sus días de descanso

Dentro del mensaje que dio Javier Aguirre este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento, el técnico de la Selección Mexicana explicó que para el juego ante Ghana del 22 de mayo en Puebla, ya habrá jugadores que militan en el extranjero.

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Con ello, poco a poco se irán agregando más futbolistas en la concentración final previo a la Copa del Mundo, la cual comenzó con mucha turbulencia este miércoles seis de mayo con lo sucedido con Toluca y Chivas, quienes al final cedieron a sus jugadores.

“Los tres partidos de preparación previo al Mundial, la dirección deportiva ha hecho gestiones importantes con los jugadores que aún están en sus ligas fuera de México, y vamos a tener a varios para el partido de Ghana”, dijo el técnico nacional.

Se espera que sean alrededor de siete u ocho elementos que militan en el extranjero, los que podrían estar ya para el juego en el Estadio Cuauhtémoc.

Uno de ellos, sin duda será Guillermo Ochoa, quien es de los que también reportará en próximos días en el Centro de Alto Rendimiento, en la concentración premundialista.

También podría llegar gente como Raúl Jiménez, César Montes, Johan Vásquez y en su caso Santiago Giménez, si es que es considerado, ya que todos ellos sus equipos están por cerrar sus competencias.

“Eso me llena de mucho orgullo, porque ellos han puesto su parte, han trabajado con sus entrenadores, han hablado con ellos, han pedido facilidades para venir lo antes posible; veo compromiso en los jugadores, veo mucho compromiso”, agregó Aguirre.

Gilberto Mora ya entrena en el CAR desde el lunes

A su vez, el Vasco reveló que uno de los primeros en reportar a la concentración en el CAR, es la joya mexicana, Gilberto Mora, quien desde el lunes está ya entrenando, por lo que se adelantó dos días a la fecha pactada.

“Agredecer el compromiso de los jugadores, porque están poniendo todo de su parte; aquí está entrando Gil Mora desde hace tres días, está aquí el chiquito al lado de ustedes, trabajando con unas ganas de estar en el Mundial que le sale por los poros”.