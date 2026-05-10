Triatlón mexicano finaliza octavo en relevos mixtos de la Copa Mundial de Triatlón Chengdu 2026

La gloria está solo en competir con el corazón en la mano y en dejar la piel en cada fracción de segundo.

No todas las grandes historias terminan en el podio. A veces, la gloria está solo en competir con el corazón en la mano y en dejar la piel en cada fracción de segundo. Eso fue lo que vivió el equipo mexicano de relevos mixtos en la Copa Mundial de Triatlón Chengdu 2026, una cita que reunió a trece naciones y que dejó a España, Gran Bretaña y Canadá como las dueñas de las medallas.

La cuarteta nacional, integrada por el olímpico de París 2024 Aram Michell Peñaflor Moysen, Ana María Valentina Torres Gómez, Marcela Álvarez Solís y Nicolás Probert Vargas, cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 25 minutos y 20 segundos. La octava posición fue el lugar de llegada, pero el esfuerzo fue mucho más grande que ese número.

Cada relevo, cada transición, cada zancada final fue un recordatorio de que este equipo sigue creciendo, sigue sumando experiencia y sigue representando a México con dignidad en el circuito mundial.

Antes, Erik Yamir Ramos Croda había tomado la salida en la categoría élite varonil. El australiano Luke Willian se llevó el triunfo con 50 minutos y 14 segundos, mientras que Ramos Croda concluyó en el puesto 58 con un tiempo de 52 minutos y 9 segundos, a poco menos de dos minutos del campeón. No era el resultado soñado, pero era el resultado de alguien que no se rinde, que sigue compitiendo y que sabe que en el triatlón cada segundo de aprendizaje vale oro.

En la rama femenil, Sofía Elizabeth Rodríguez Moreno también dejó el alma en el circuito. La alemana Laura Lindemann se coronó con 55 minutos y 27 segundos, y Rodríguez Moreno finalizó en el lugar 43 con 57 minutos y 8 segundos, a solo un minuto con 41 segundos de la punta. Una diferencia exigua en una disciplina donde todo se define en los detalles.

El certamen, organizado por la World Triathlon en la ciudad china de Chengdu, no repartió medallas para México esta vez. Pero sí otorgó puntos para el ranking internacional, esos que a la larga abren puertas, que construyen caminos y que permiten soñar con futuras competencias.