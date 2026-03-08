¡Triunfo histórico! Tri Femenil derrotó a Brasil en el Ciudad de los Deportes

Desde 2019 el equipo mexicano no le ganaba a la Verdeamarela femenina; Greta Espinoza metió el gol del triunfo

El Tri Femenil sigue creciendo y sigue cosechando triunfos históricos. Como el que logró este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, al derrotar ni más ni menos que a Brasil por marcador de 1-0.

En partido amistoso, pero de preparación para ambas selecciones, el conjunto dirigido por el español Pedro López ganó por la mínima, gracias a un cabezazo de Greta Espinoza en la segunda parte, tras un cobro de tiro de esquina de Charlyn Corral.

¡GANÓ LAAAAAAA FEMENIL! 🔥🇲🇽



NUESTRA SELECCIÓN SE QUEDA CON EL #GranJogo ante Brasil en la capital del país… 😮‍💨💪

¡VAAAAAAAAMOS! Esto es #UnEquipoUnSueño. 🫶⚽@ATTMx#FechaFIFAFebrero | #SeleccionFemenilMayor pic.twitter.com/iNDVV21TKY — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) March 8, 2026

Se trata de un triunfo histórico para la Selección Mexicana Femenil, porque es apenas el tercero en un total de 19 enfrentamientos ante la Verdeamarela en esta categoría. La última victoria había sido en 2019, en el Torneo Universiada, por marcador de 2-0.

Por ello, pasaron siete años para que México volviera a derrotar a Brasil. En el enfrentamiento más reciente ante el gigante sudamericano, el resultado había sido una derrota por 3-0 en la Copa Oro W de la Concacaf 2024.

Aunque fue un gran resultado para el equipo mexicano, por momentos sí sufrió ante el poderío brasileño, que presentó jugadoras de alto nivel internacional, como la defensora Tarciane del Olympique de Lyon, la delantera Taina Maranhão del Santos, y Kerolin Nicoli Israel del Manchester City, entre otras.

En el primer tiempo, el Tri Femenil falló un penal por medio de su capitana Rebeca Bernal, ya que la arquera Leticia Izidoro logró detener el disparo. Además, Brasil puso en aprietos al conjunto mexicano con remates al poste, mientras que la guardameta Esthefanhy Barreras respondió con intervenciones clave.

El encuentro se disputó con gran ambiente en el Estadio Ciudad de los Deportes, que registró una buena entrada para apoyar al Tri Femenil en este duelo de preparación. La selección mexicana se encuentra disputando las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Brasil 2027, mientras que Brasil busca afinar detalles para la Copa del Mundo que organizará como anfitrión.

Cabe recordar que México goleó el lunes a Santa Lucía por marcador de 7-0, resultado con el que mantiene paso perfecto en la ronda preliminar de las eliminatorias de la Concacaf.