Trump advierte a México: EU podría intervenir si no combate a los narcos

Donald Trump advirtió que si México no combate a los cárteles del narcotráfico, Estados Unidos podría intervenir como ya lo hace en el mar

El presidente Donald Trump reiteró este miércoles que si el Gobierno de México no cumple con el combate al narcotráfico por la vía terrestre, Estados Unidos intervendrá directamente, como ya lo ha hecho en ataques contra presuntas embarcaciones en el Pacífico y el Mar Caribe.

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Trump destacó los bombardeos realizados a lanchas que presuntamente transportaban drogas, los cuales han dejado un saldo de más de 190 personas muertas desde mediados de 2025, según sus declaraciones.

🔴#Ahora | “Si no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, dice Donald Trump sobre el combate al narcotráfico.



El presidente de EU reafirmó que enfrentará el tráfico de drogas con fuerza terrestre, lo que provocará “quejas” de algunas personas de México y otros lugares.… pic.twitter.com/SY0v0mFA1S — Azucena Uresti (@azucenau) May 6, 2026

El mandatario aseguró que el tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido en un 97 por ciento, y afirmó que su administración ya inició la llamada “fase terrestre”, la cual calificó como “mucho más sencilla” para combatir el narcotráfico.

Durante un mensaje por el Día de las Madres desde la Casa Blanca, donde estuvo acompañado por mujeres militares, Trump sostuvo que su gobierno mantendrá una postura firme frente a las redes del narcotráfico que operan en la región.

Estrategia antiterrorismo y postura de EU

Trump también señaló que existen representantes en México que no están de acuerdo con enfrentar de manera directa al narcotráfico, por lo que advirtió que si no realizan esa labor, Estados Unidos la llevará a cabo por su cuenta.

“Van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, afirmó el mandatario estadounidense.

Además, Trump firmó la Estrategia Antiterrorismo de Estados Unidos, documento en el que se establece que continuará la campaña contra los llamados narcoterroristas en América, incluso de forma unilateral si es necesario.

El texto oficial advierte que Washington seguirá atacando a los cárteles y pandillas designadas como organizaciones terroristas, afectando también sus finanzas, rutas de suministro y producción de drogas, con el objetivo de debilitar su operación en la región.