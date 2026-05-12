Ambos Gobiernos mantienen negociaciones y la única reunión física conocida entre ambas partes tuvo lugar el pasado abril, sin avances

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este martes que una fracasada Cuba está buscando ayuda para salir de su situación y aseguró que responderá con diálogo, que por ahora parece estancado en medio de las amenazas del mandatario de hacerse con el control de la isla.

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“Ningún republicano ha hablado jamás conmigo sobre Cuba, que es un país fallido y que solo va en una dirección: ¡hacia abajo! ¡Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar!”, escribió el estadounidense en su red Truth Social.

Trump que hoy tiene previsto viajar a Pekín para una pospuesta reunión con su homólogo chino y aliado de La Habana, Xi Jinping, concluyó su mensaje: “Mientras tanto, ¡me voy a China!”.

El presidente estadounidense ha aumentado recientemente la presión sobre Cuba, a la que ha golpeado con una extensión de sanciones que abarca casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

Las acciones punitivas más recientes incluyen sanciones al conglomerado militar cubano Gaesa, sus directivos y una empresa minera de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, una de las mayores compañías extranjeras presentes en la isla, que poco antes anunció la suspensión inmediata de su actividad en Cuba.

Esto se suma al bloqueo petrolero a la isla impuesto en enero pasado por Trump, que ha dicho que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato” y podría desplazar el portaaviones USS Abraham Lincoln a aguas caribeñas.

Ambos Gobiernos mantienen negociaciones y la única reunión física conocida entre ambas partes tuvo lugar el pasado abril, sin avances. Por ahora, las conversaciones parecen estancadas en medio del aumento de la retórica antagónica entre los dos países.

Medios estadounidenses han filtrado una supuesta lista de demandas de Washington, con la economía y los presos políticos como prioridades, que La Habana niega.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, avanzó la semana pasada que van a tomar “más medidas” contra Cuba, según dijo en una visita al Vaticano, donde la cuestión de la presión estadounidense sobre la isla estuvo sobre la mesa.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que Trump “eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes” y que, en consecuencia, “la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico“. EFE