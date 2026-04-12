Trump bromea con renombrar el Golfo de México

La declaración ocurre en medio del uso oficial del término “Golfo de América” en su administración.

Donald Trump volvió a colocar el nombre del Golfo de México en la conversación política al bromear con la idea de llamarlo “Golfo de Trump”, durante una declaración retomada por medios en Washington.

LEE ADEMÁS: SAT: cómo revisar si ya depositaron tu saldo a favor tras la declaración anual

La declaración se dio en una entrevista televisiva sobre temas energéticos y política internacional. La frase apareció como comentario informal, sin anuncio oficial, pero se insertó en una disputa simbólica abierta desde el inicio de su mandato.

Trump explicó que la propuesta surgió como una posibilidad inicial, pero decidió no impulsarla. “Estuve pensando en llamarlo Golfo de Trump, pero decidí no hacerlo”, afirmó. El mandatario añadió que el comentario tenía un carácter irónico y advirtió que los medios podían amplificarlo.

Durante la misma conversación, el presidente reiteró que su administración utiliza el término “Golfo de América” en documentos oficiales, tras una orden ejecutiva firmada al inicio de su segundo mandato. La medida aplica dentro del ámbito gubernamental estadounidense.

En enero de 2025, Trump impulsó desde la Casa Blanca el uso de “Gulf of America” en el sistema federal de nombres geográficos de Estados Unidos, medida que después fue reflejada por Google Maps en territorio estadounidense, mientras en México se mantuvo “Gulf of Mexico”.

Frente a esa ofensiva nominal, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el nombre “Golfo de México” tiene reconocimiento internacional y que Estados Unidos no puede renombrar por sí solo un cuerpo de agua compartido con México y Cuba.

En enero, la mandataria mostró un mapa histórico y lanzó una réplica irónica al sugerir “América Mexicana” como respuesta política al gesto de Trump.

La controversia escaló cuando el gobierno mexicano objetó el cambio aplicado por Google. Sheinbaum sostuvo que la decisión de la plataforma era incorrecta porque la orden de Trump solo alcanzaba la porción bajo jurisdicción estadounidense y recordó que, conforme al derecho del mar, la soberanía territorial se limita a 12 millas náuticas desde la costa.

El Golfo de México mantiene su denominación en el sistema internacional. La Organización Hidrográfica Internacional no ha emitido ningún dictamen para modificar su nombre, que sigue vigente en tratados y cartografía global.