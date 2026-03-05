Trump evacúa ciudadanos Oriente Medio tras operación Furia Épica en Teherán

El primer vuelo fletado por la Administración Trump despegó desde Oriente Medio para repatriar ciudadanos tras cinco días de combates con Irán.

El primer vuelo fletado por la Administración del presidente Donald Trump partió este miércoles desde Oriente Medio, para repatriar a un grupo de ciudadanos luego de cinco días de combate entre Estados Unidos e Irán en la región.

El Departamento de Estado informó en su cuenta oficial de X que la primera aeronave costeada por el gobierno salió de Oriente Medio, sin precisar la ubicación, con connacionales que se encontraban en diversos países de la región.

De acuerdo con el comunicado, se encuentran en camino el despliegue de otros vuelos en la región para dar salida a miles de ciudadanos que se encuentran en países como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita e Israel.

El primer vuelo fue anunciado 24 horas después de que la Administración Trump recibiera fuertes críticas de congresistas demócratas y analistas por las demoras para la evacuación de sus compatriotas.

El martes en el Senado, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que las evacuaciones sufrirían demoras debido a los cierres de aeropuertos y espacios aéreos por los constantes ataques de Irán hacia los países aliados de Estados Unidos en la región.

El lunes, Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos en doce territorios de la región evacuaran mientras existieran vuelos comerciales disponibles, tres días después de ejecutar la misión ‘Furia Épica’ en Teherán.