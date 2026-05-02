Trump imita a Sheinbaum y defiende su idea por el Golfo de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imitó la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró su intención de cambiar el nombre del Golfo de México

El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó sobre la presidenta Claudia Sheinbaum durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches en Florida, donde imitó su voz al referirse al diferendo sobre el nombre del Golfo de México.

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“Ella es una mujer hermosa, tiene una hermosa voz… ella fue bailarina de ballet”, dijo Trump al describir a Sheinbaum frente a asistentes del encuentro privado.

Trump afirmó que la mandataria mexicana lo llamó tras filtrarse su intención de modificar el nombre del Golfo de México y relató un intercambio directo entre ambos sobre esa propuesta.

Según el presidente estadounidense, Sheinbaum le dijo: “Presidente, no, no, no”, y cuestionó si hablaba en serio sobre el cambio de denominación.

Trump sostuvo que respondió: “Sí, lo haré. Lo siento”, al insistir en su postura pese a la objeción planteada por la presidenta mexicana.

El mandatario también declaró que en México ya no cuenta con el mismo nivel de respaldo y calificó a Sheinbaum como “una buena mujer” durante el mismo comentario público.