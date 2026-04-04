Trump recuerda a Irán que le quedan 48 horas para llegar a acuerdo y evitar “un infierno”

El presidente de Estados Unidos advirtió que Irán tiene ese tiempo para alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz o enfrentará severas consecuencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó este sábado a Irán que le quedan 48 horas del ultimátum que le dio para alcanzar un acuerdo que desbloquee el estrecho de Ormuz o de lo contrario desatará “un infierno” atacando sus centrales energéticas.

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“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril).

El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Teherán.

Trump prometió que si Irán no resuelve esta situación antes del plazo destruirá sus centrales eléctricas.

Pese a que el mandatario ya fue preguntado entonces si consideraba volver a extender el plazo y no lo descartó, el mensaje de este sábado sugiere una fecha definitiva.

Sin embargo, este viernes publicó un mensaje que aludía a “un poco más de tiempo”.

“Con un poco más de tiempo, podríamos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, hacernos con el petróleo y amasar una fortuna. ¿Sería una ‘mina de oro’ para el mundo?”, afirmó.

Mientras tanto, el estadounidense prometió hace unos días atacar “con dureza” a Irán en las próximas dos o tres semanas.

Trump se dirigió a la nación este miércoles en un mensaje en el que no informó de detalles concretos para poner fin a la guerra, ni de una estrategia para la reapertura de Ormuz.

Estos son los acontecimientos más destacados del día 36 de guerra:

Expectativas en torno a Ormuz

Irán autoriza el tránsito de buques que transportan productos básicos (incluidos alimentos básicos y suministros para el ganado) y ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz con destino a puertos iraníes o aquellos que se encuentran en sus aguas.

Cuarto ataque contra la planta nuclear de Bushehr

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirma que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de Bushehr , en el suroeste de Irán, causando la muerte de un guardia de seguridad y daños en un edificio de la planta, sin que hasta el momento se registren fugas radiactivas .

confirma que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de , en el suroeste de Irán, causando la y daños en un edificio de la planta, sin que hasta el momento se registren . Rusia, que administra la planta, segura que el fallecido es iraní y procede a la evacuación de las instalaciones, que será administrada por personal que se queda atrás de forma voluntaria, y trabajadores locales.

Ataques cruzados

Irán informó este sábado de ataques contra varias empresas petroquímicas de la ciudad suroccidental de Mahshahr , uno de los principales centros industriales del país.

de la ciudad suroccidental de , uno de los principales centros industriales del país. Las autoridades iraquíes anunciaron el cierre temporal del cruce fronterizo de Shalamcheh con Irán, después de un ataque contra la terminal de pasajeros que causó la muerte de un viajero iraquí.

del cruce fronterizo de con Irán, después de un ataque contra la terminal de pasajeros que causó la muerte de un viajero iraquí. Israel informa de que atacó durante la noche emplazamientos de defensa aérea , una base de la Guardia Revolucionaria Islámica y almacenes de misiles balísticos en Teherán .

informa de que atacó durante la noche emplazamientos de , una base de la y almacenes de en . El ejército de Tel Aviv detalló en otro comunicado castrense que también atacó en la víspera instalaciones vinculadas a la Fuerza Quds , a Hizbulá y a la Yihad Islámica Palestina en Beirut .

, a y a la en . Fragmentos de un misil de racimo iraní caen en varias ciudades del centro de Israel, incluidas Ramat Gan y Petah Tikvah , sin causar heridos pero sí algunos coches calcinados y daños en al menos un edificio. El lanzamiento del misil activó las sirenas antiaéreas en todo el centro del país.

caen en varias ciudades del centro de Israel, incluidas y , sin causar heridos pero sí algunos coches calcinados y daños en al menos un edificio. El lanzamiento del misil activó las en todo el centro del país. Un ataque en Dubái afecta al edificio de la empresa estadounidense Oracle, sin que se produjeran heridos, días después de que Irán amenazase con atacar a tecnológicas del país norteamericano, en el marco de su campaña de ataques a bases militares e intereses de Washington en países de la región.

Israel intensifica su ofensiva en Líbano

Dos ataques lanzados por Israel contra la ciudad de Tiro , en el sur del Líbano, provocan daños “de diversas gravedad” en el Hospital Libanés-Italiano , aunque continúa operando, y hiere a al menos once personas , según fuentes oficiales.

, en el sur del Líbano, provocan daños “de diversas gravedad” en el , aunque continúa operando, y hiere a al menos , según fuentes oficiales. La cifra de muertos por la ofensiva de Israel contra el Líbano asciende ya a 1.422 y la de heridos a otros 4.294 los heridos desde el pasado 2 de abril.

Teherán intenta retomar la ‘normalidad’