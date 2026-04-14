Turco Mohamed mantiene vivo el sueño del tricampeonato en Toluca pese a las lesiones

Toluca, con 27 puntos, pelea en la parte alta de la Liga MX rumbo al tricampeonato, pese a las lesiones y una exigente agenda de partidos

Con 27 puntos, ubicado en la quinta posición de la Tabla General hasta la Jornada 14, los Diablos Rojos del Toluca, bicampeones del Torneo de Clausura de la Liga MX, no tienen un camino sencillo hacia el tricampeonato, sobre todo porque en la recta final del torneo su plantel registra varias lesiones.

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Después del empate del fin de semana en el Estado de México, donde el equipo choricero recibió al Atlético de San Luis, se sumó una baja más al conjunto que dirige Antonio Mohamed: el defensor Luan García.

A pesar de las ausencias, el técnico argentino aseguró que el equipo no bajará los brazos en su intento por conseguir el tricampeonato.

“La verdad que no me deja tranquilo porque cada partido tenemos un lesionado. Es muy difícil. El partido pasado tuvimos a Federico Pereira, ahora a Luan, y no me deja tranquilo”, dijo.

“Sabemos que jugamos el miércoles ante el LA Galaxy en Carson, California, luego regresamos el jueves en la madrugada para jugar el sábado ante el América, con menos descanso. Pero así son las reglas: vamos a competir y ser un rival duro en la Liguilla”.

Toluca, quinto lugar del torneo con los mismos 27 puntos que Pumas UNAM, se mantiene en la pelea directa por la clasificación, aunque el conjunto universitario tiene mejor diferencia de goles. Por encima aparecen Cruz Azul y Pachuca con 28 unidades, mientras que el líder general es el Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, con 31 puntos.