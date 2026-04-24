El anuncio se hizo durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, integró boletos para partidos del Mundial 2026 en su estrategia de promoción sectorial, con dos entradas disponibles para encuentros programados el 23 y 24 de junio en Guadalajara y Monterrey.

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El gobierno de México lanzó el concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial”, que convoca a mujeres de 16 a 25 años a grabar un video de hasta un minuto con dominadas y registrarlo en una plataforma oficial, donde un comité evalúa las participaciones y define a las ganadoras que reciben boletos para partidos del Mundial 2026, incluida la ceremonia inaugural.

Rodríguez Zamora informó que los boletos se asignarán mediante un concurso dirigido a mujeres que participan en el concurso organizado por el gobierno federal, como parte de las acciones de difusión impulsadas por el gobierno federal.

“Tenemos dos boletos más disponibles“, indicó la funcionaria al anunciar la incorporación de este incentivo dentro de las campañas de promoción turística.

El anuncio se presentó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se expusieron distintas estrategias para fortalecer la participación en el sector y ampliar el alcance de las acciones institucionales.

El gobierno de México integró los concursos de dominadas dentro del programa “Mundial Social”, una estrategia que busca vincular el torneo de 2026 con actividades comunitarias en todo el país. La iniciativa incluye jornadas deportivas, participación juvenil y acciones en espacios públicos en las 32 entidades.

Las autoridades reportaron la participación de cientos de miles de jóvenes en dinámicas como cascaritas y dominadas, organizadas en escuelas y comunidades. Estas actividades buscan ampliar la base social del evento y conectar el Mundial con población fuera de los circuitos tradicionales del turismo y el espectáculo deportivo.

Como parte de este esquema, el gobierno vinculó los concursos con la entrega de boletos para partidos del Mundial, incluidos accesos a encuentros en Guadalajara y Monterrey. El mecanismo permite asignar entradas mediante participación directa, en un contexto donde el costo de los boletos limita el acceso general.