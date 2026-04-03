Canelo volverá al ring en un país en guerra… y ya hay fecha

La cirugía de codo y la derrota ante Terence Crawford, que le arrebató sus cuatro títulos mundiales, lo dejaron fuera un año entero

Saúl “el Canelo” Álvarez volverá a subir a un ring el próximo 12 de septiembre. Lo hará ni más ni menos que en Arabia Saudita, un país en guerra. Y lo hará sin los cinturones que durante años lo coronaron como el rey de los supermedianos. La cirugía de codo y la derrota ante Terence Crawford, que le arrebató sus cuatro títulos mundiales, lo dejaron fuera un año entero. A sus 35 años, el tapatío ahora buscará demostrar que su talento en el ring sigue intacto.

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La tercera pelea de su contrato con el promotor Turki Alalshikh estaba pactada para septiembre, pero cuando Israel y su aliado bélico Estados Unidos entraron en conflicto abierto a Irán, muchos dieron por hecho que la cartelera llamada “Mexicanos contra el mundo” cambiaría de sede. Sin embargo, el propio Alalshikh salió a confirmar lo contrario.

“Sí, estoy muy ocupado con otras cosas. Gracias a Dios mi país está seguro y estamos bien, incluso estando cerca de una guerra. Gracias por preguntar. Todos los días llegan misiles y drones. Estamos cerrando a Canelo para Riyadh Season en septiembre“, publicó en redes sociales con una calma que contrasta con el ruido de los misiles.

Riad volverá a ser el escenario. La misma ciudad donde el de Guadalajara, Jalisco, venció a William Scull en mayo de 2025, cuando aún era campeón. Ahora regresa como excampeón, sin la protección de los títulos pero con el orgullo intacto. El rival más probable es el camerunés Christian Mbilli, aunque el nombre del guatemalteco Lester Martínez también ha sonado en las negociaciones. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ya confirmó el duelo; solo faltan las firmas.

Sin Crawford enfrente, el camino parece más despejado. Pero nadie en el boxeo da nada por sentado. Canelo aún tiene dos peleas pendientes en su contrato, que espera cerrar en 2027. El tiempo, ese rival silencioso que nunca ha podido noquear, empieza a ganarle la batalla. Y el mundo del boxeo espera, no tanto por el rival, sino por saber si después de la cirugía y la derrota más dolorosa de su carrera, el mexicano todavía tiene guardada una última noche de gloria.