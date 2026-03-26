Turquía vence a Rumanía y queda a un paso del Mundial 2026

Turquía vence 1-0 a Rumanía con gol de Kadıoğlu y queda a un paso del Mundial 2026

Redacción deportes, 26 mar (EFE).- El ritmo de juego y una asistencia precisa de Arda Güler que culminó con el gol de Ferdi Kadıoğlu, dieron a Selección de fútbol de Turquía el triunfo ante Selección de fútbol de Rumanía (1-0), situándolo a un paso de la fase final del Mundial 2026.

TE PUEDE INTERESAR: César Montes, preocupado por enfrentar a Portugal: “Es un partido que nos va a exponer”

El conjunto otomano, dirigido por Vincenzo Montella, se jugará el clasificatorio al Mundial el próximo martes ante el ganador del duelo entre Selección de fútbol de Eslovaquia y Selección de fútbol de Kosovo.

Selección de fútbol de Turquía aprovechó su condición de local, su superioridad y el talento individual de jugadores como Arda Güler, Kenan Yıldız y Hakan Çalhanoğlu para marcar diferencias ante un rival irregular.

Selección de fútbol de Rumanía, con Ionuț Radu y Andrei Rațiu, optó por defender y reaccionar en el tramo final, buscando el empate para regresar a un Mundial que no disputa desde Copa Mundial de la FIFA Francia 1998.

El primer aviso fue de Ianis Hagi, pero después llegaron dos intentos de Arda Güler que reflejaron el dominio turco.

Tras el descanso, llegó el gol decisivo: un pase largo de Arda Güler a Ferdi Kadıoğlu, quien definió con precisión para el 1-0.

Rumanía rozó el empate en el minuto 78 con un disparo de Nicolai Stanciu al poste, en una de las ocasiones más claras del partido.

Finalmente, Selección de fútbol de Turquía gestionó el resultado y aseguró el triunfo, quedando a un paso de volver a un Mundial, algo que no logra desde su histórico tercer lugar en Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002.