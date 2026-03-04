TV Azteca saldó deuda fiscal; Elektra inicia pagos por 32 mil millones

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que TV Azteca liquidó hace aproximadamente un mes su adeudo, mientras que Grupo Elektra inició un esquema de pagos mensuales por 32 mil millones de pesos.

TV Azteca liquidó completamente su adeudo fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras que Grupo Elektra comenzó un esquema de pagos mensuales tras cubrir un depósito inicial, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Explicó que existían dos adeudos diferenciados dentro del grupo empresarial: uno correspondiente a la televisora y otro a Elektra. Señaló que el caso de TV Azteca quedó completamente cubierto hace alrededor de un mes, con lo cual el conflicto fiscal de esa empresa quedó cerrado ante la autoridad tributaria.

Respecto a Elektra, indicó que el adeudo es mayor y que se estableció un esquema de pago conforme a la ley, el cual contempla un depósito inicial seguido de pagos mensuales. El monto total que cubrirá Elektra asciende a 32 mil millones de pesos.

Explicó que los pagos mensuales rondan mil 200 millones de pesos durante un periodo aproximado de 18 meses, lo que constituye uno de los esquemas de recuperación fiscal más grandes registrados en el país.

La mandataria subrayó que el pago inicial y el primer depósito mensual sumaron cerca de 10 mil millones de pesos. Según afirmó, el acuerdo alcanzado con las autoridades fiscales permitió estructurar un calendario de cumplimiento conforme a los mecanismos previstos en la legislación tributaria.

Sheinbaum sostuvo que se trata del pago más grande registrado en la historia del país por concepto de un crédito fiscal. Indicó que el proceso fue presentado previamente por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del SAT cuando se informó sobre el esquema de regularización.

Sobre la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca dada a conocer la semana pasada, Sheinbaum afirmó que ese procedimiento no tiene relación con el adeudo fiscal que la televisora mantenía con el SAT, ya que la obligación tributaria fue liquidada previamente.

La presidenta señaló que las razones empresariales detrás del concurso mercantil corresponden a decisiones del propio grupo y a la interpretación que cada actor haga de su situación financiera. Reiteró que el asunto fiscal quedó resuelto y que el proceso judicial no afecta el cumplimiento de impuestos.