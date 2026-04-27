TV Azteca transmitirá al Atlante de local en 'viernes botanero'

El Atlante jugará los viernes por la noche en el Estadio Banorte. TV Azteca y los Potros de Hierro del Atlante anunciaron que el conjunto azulgrana será parte del “viernes botanero” de la televisora del Ajusco, a partir del Apertura 2026.

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De tal forma que el conjunto atlantista tomará el horario de televisión que dejó vacante el hoy extinto Mazatlán, al cual le compraron la franquicia o certificado de afiliación a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

El Atlante jugará de local el viernes a las 21:00 horas.

Emilio Escalante, presidente y dueño del Atlante, consideró que jugar el viernes a las 21:00 horas en el Estadio Banorte beneficiará al conjunto azulgrana y a la afición, concentrada principalmente en la capital del país.

“Venimos con una gran alianza (con TV Azteca); va a ser el primer viernes botanero en CDMX; nos va a funcionar muy bien. Jugaremos a las 21:00 los viernes e invitamos a toda la afición; es buen horario porque la gente ya está fuera del trabajo”, declaró en las instalaciones de Televisión Azteca.

En el anuncio estuvieron presentes Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos, figuras clave de Azteca Deportes para la transmisión de los partidos.

Durante la presentación, Emilio Escalante afirmó que, aunque compraron su lugar en la Liga MX, el equipo ya merecía el ascenso tras doce años en la división de plata, donde obtuvo varios títulos, pese a la abolición del ascenso y descenso por la Femexfut.

“Nadie nos regaló nada; trabajamos para que el Atlante regresara a la Primera División. El atlantismo debe estar muy contento”, señaló.

Por su parte, Emilio Escalante Jr., vicepresidente del club, explicó la reestructuración del equipo para competir en la Liga MX, incluyendo la llegada de refuerzos y el desarrollo de jóvenes.

Respecto al nuevo director técnico, indicó que será anunciado esta semana y todo apunta a Miguel Herrera.

“Estamos seguros de que el atlantismo estará contento; confiamos en él”, afirmó.

Finalmente, Christian Martinoli bromeó sobre la posible llegada de Herrera, recordando el incidente de hace diez años que provocó su salida de la Selección Mexicana, a lo que Escalante Jr. respondió entre risas que ahora todos forman parte de la familia atlantista.