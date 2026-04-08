UAE Team Emirates confirma lesión de Isaac del Toro tras caída: “Se someterá a más exámenes”

Isaac del Toro queda fuera de la Vuelta al País Vasco 2026 tras una caída. UAE Team Emirates confirma lesión que pone en duda su Tour de Francia

Isaac del Toro está fuera de la Vuelta al País Vasco 2026 tras sufrir una caída en la tercera etapa a 81 km de la meta. El accidente lo obligó a retirarse y pone en duda su participación en el Tour de Francia.

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Las imágenes mostraron al mexicano con molestias evidentes, intentando continuar, pero finalmente tuvo que abandonar la carrera. Horas después, su equipo UAE Team Emirates dio a conocer el parte médico oficial.

“Se someterá a más exámenes”, informó el equipo, al tiempo que pidió apoyo para su pronta recuperación.

El diagnóstico confirmó una lesión importante en un momento clave de la temporada. El doctor Adrian Rotunno detalló que el ciclista sufrió una rotura en el músculo del muslo derecho, además de múltiples abrasiones.

El informe médico deja claro que la recuperación no será de días, sino de semanas, lo que pone en riesgo su calendario inmediato.

Entre las competencias afectadas están la Amstel Gold Race (19 de abril), la Flecha Valona (22 de abril) y la Lieja-Bastoña-Lieja (26 de abril), que era uno de sus principales objetivos.

El mexicano de 22 años, que venía de un inicio de temporada brillante con triunfos en el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, deberá ahora enfocarse en su recuperación.

En el ciclismo mexicano crece la preocupación, ya que Isaac del Toro es una de las grandes promesas del World Tour.

Su meta sigue siendo llegar en condiciones al Tour de Francia 2026 (4 al 26 de julio), por lo que su evolución médica será clave en las próximas semanas.