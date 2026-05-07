¿UAE Team Emirates-XRG se olvida de Isaac del Toro? La nueva perla del equipo del mexicano que correrá en el Giro de Italia 2026

El UAE Team Emirates-XRG apuesta por Jan Christen como nueva promesa para el Giro de Italia 2026, mientras crece la duda sobre Isaac del Toro

Isaac del Toro fue sin lugar a dudas la gran sorpresa del ciclismo mundial la temporada pasada, gracias a sus increíbles actuaciones a bordo de la bicicleta. Pero ahora, apenas un año después de su histórico subcampeonato en el Giro de Italia 2025, el UAE Team Emirates-XRG apostará por una nueva joya que amenaza la figura del mexicano como potencial estrella del equipo emiratí.

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El equipo con sede en Emiratos Árabes sigue llevando una calidad seria a la línea de salida de la próxima Gran Vuelta italiana. Y es ahora el joven talento Jan Christen, quien junto con Adam Yates, quienes apuntan a hacer historia con el UAE Team en las montañosas rutas del país de la Bota.

Yates conoce demasiado bien lo impredecible que puede ser la carrera italiana. Tan solo el año pasado, él y Juan Ayuso comenzaron como líderes compartidos, solo para que el Torito terminara por opacar a ambos.

Yates quiere evitar una repetición. Junto a él y Jay Vine —quien ya adelantó que no irá a por la general—, el equipo alinea a Marc Soler, Mikkel Bjerg, António Morgado, Igor Arrieta, el recuperado Jhonatan Narváez (que impresionó en el Tour del año pasado) y el propio Jan Christen, quien es uno de los dos corredores que más destacan. Tras su caída en la Milán-San Remo, el suizo se perdió las clásicas de las Ardenas, su gran objetivo de primavera.

“Fue difícil de aceptar. Al principio no sabía si podría llegar al Giro, pero afortunadamente a las dos semanas ya estaba bastante seguro de que sería posible. Esa motivación me ayudó a recuperar la forma”, explicó Christen a DL Pro Cycling.

Jan ha podido entrenar sin contratiempos mayores. Considerado desde hace tiempo como uno de los grandes jóvenes talentos del pelotón, en ausencia de João Almeida podría asumir un rol similar al que tuvo Isaac del Toro, aunque él mismo se muestra cauto.

“¿Mi rol? Tenemos un buen equipo para la general y quiero ayudar en las etapas decisivas, pero en algunas también tendré libertad para buscar mis propias opciones”, afirmó el debutante en Grandes Vueltas de 21 años, que en la segunda etapa, pensada para puncheurs, podría incluso regalarle la oportunidad de luchar por el maillot rosa desde el inicio.

“Esa etapa la tengo en mente, pero aún está por decidir cuál será el plan del equipo. No voy a por la general, pero si el equipo lo permite, me encantaría pelear por victorias de etapa y también probarme en las altas montañas. La etapa 16 es especial porque termina en Suiza. Y además, en mi primer Gran Tour podré correr junto a mi hermano Fabio, que también está en el Giro con el Pinarello-Q36.5”, concluyó orgulloso el suizo.