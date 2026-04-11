Los concesionarios están sujetos a un marco jurídico que regula su operación y denuncian que las propuestas no se han concretado

A dos meses de que arranque el Mundial de Futbol 2026, autoridades de Ciudad de México no han concretado acuerdos reales entre los taxis de plataforma y las organizaciones de taxis concesionados para llevar a cabo viajes con pago digital, ante la cantidad de turistas que se esperan lleguen a la capital, por lo que están vigentes multas de hasta 45 mil pesos por operar sin regulación.

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En este sentido, la diputada de Morena, Mónica Fernández César rechazó que haya un acuerdo entre la empresa Uber y organizaciones de taxistas concesionados para efectuar este tipo de viajes desde la aplicación “MX Taxi”, pues afirmó que no existe un marco normativo que permita esta vinculación.

“Esta información no representa la voluntad del gremio taxista; no existe un acuerdo formal ni respaldo institucional del taxi concesionado hacia esta aplicación, por ello vamos a defender la verdad, la legalidad y la dignidad del taxi hecho en México“, señaló.

Refirió que Uber anunció en marzo pasado, una alianza con “MX Taxi” para integrar unidades concesionadas de CDMX a su app, lo que permitiría pedir viajes en taxi con pago digital ante el Mundial 2026; “sin embargo, -observó-, la Secretaría de Movilidad (Semovi) rechazó el acuerdo y advirtió que habría multas de hasta 45 mil pesos por operar sin regulación oficial”.

Fernández César subrayó que lo que sí existe es un proceso serio, institucional y muy responsable de trabajo con el Gobierno de la Ciudad de México, gracias al interés de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, por rescatar el taxi tradicional, a través de las nueve mesas de trabajo en donde se construyeron soluciones reales, entre lo que destaca la modernización tecnológica, la regulación justa, la seguridad, el bienestar y la movilidad ordenada.

“El gremio ha sido claro: quiere avanzar, modernizarse, pero dentro de la legalidad y con certeza jurídica, no mediante promesas sin sustento que generen incertidumbre fuera de las normas y reglamentos”, dijo la legisladora federal del partido en el gobierno capitalino.

Reiteró que los concesionarios del taxi no pueden adherirse libremente a cualquier aplicación, ya que están sujetos a un marco jurídico que regula su operación; promover lo contrario sería inducir a la ilegalidad y eso no se aprueba.

En conferencia de prensa en San Lázaro, Felipe Cotero, representante de la agrupación de taxis “Fuerza Activa”, confirmó que ni el gremio ni sus dirigencias han buscado algún acuerdo con la aplicación “MX Taxi”.

Es más, señaló que esta plataforma es la que, de manera reiterada, se ha acercado al sector para ofrecer un proyecto basado en promesas poco claras y expectativas que nunca se cumplieron.

“Se nos habló de vehículos híbridos sin un enganche, de esquemas de financiamiento respaldados por publicidad e incluso de diversos acuerdos institucionales para el proceso de ‘chatarrización’ y nada de eso se materializó; fueron mentiras”, señaló.

En ese sentido, dijo que la postura de las y los concesionarios de taxis es no participar, no respaldar y deslindarse de este supuesto acuerdo.

Mientras que Esteban Vázquez Muñoz, representante de concesionarios, afirmó que aplicaciones como “MX Taxi”, operan fuera de la ley y no deben incluir a ningún taxi concesionado, ya que la Ley de Movilidad de la CDMX establece que el transporte de pasajeros se divide en particular y en público y solo hay una forma de prestar el servicio con fines de lucro y es bajo una concesión o un permiso.

Además, aseveró, “estipula que los autos particulares no pueden prestar servicios de pasajeros con fines de lucro y los que lo hacen mediante plataformas deben tener un permiso“.