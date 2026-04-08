UIF abre la puerta a abusos y persecución política: PRI

Los senadores Karla Toledo y Manuel Añorve advirtieron que la decisión vulnera el debido proceso y abre la puerta a que la UIF sea utilizada con fines políticos contra opositores y empresas.

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Los senadores del PRI, Karla Toledo Zamora y Manuel Añorve Baños, acusaron que la decisión que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas bancarias por sospecha de vínculos con actividades ilícitas abre la puerta a persecución política, abusos y violaciones al debido proceso.

Toledo Zamora afirmó que la medida otorga “más poder” a la UIF y consideró grave que las cuentas puedan ser congeladas aun cuando no exista certeza sobre la responsabilidad de las personas investigadas. “Por sospecha ellos puedan congelarte las cuentas. Es muy grave esto porque cualquier ciudadano puede ser afectado, no solamente quienes tengan vínculos con el narco”, señaló.

La legisladora sostuvo que Morena pretende justificar la medida con el argumento de combatir a personas ligadas al crimen organizado, pero acusó que en los hechos se utilizará contra opositores y ciudadanos. “Estamos seguros de que esto tiene un trasfondo político mucho más allá y que seguramente lo que vamos a estar viendo es una persecución política, sobre todo a los partidos de oposición”.

Toledo Zamora aseguró que, pese a las acusaciones públicas contra personajes cercanos a Morena por presuntos vínculos con actividades ilícitas, el partido gobernante no actúa contra sus propios integrantes. Mencionó señalamientos relacionados con el denominado “huachicol fiscal”, así como acusaciones en Tabasco contra funcionarios vinculados al senador Adán Augusto López Hernández.

La senadora también relacionó la resolución con reformas recientes en materia fiscal y recordó que hace algunos meses se modificó el Código Fiscal para obligar a los contribuyentes a pagar primero y defenderse después, medida que, dijo, fue cuestionada por representar un abuso.

Por separado, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, calificó la resolución como “un despropósito” y afirmó que forma parte de una construcción de un “Estado autoritario”. El senador sostuvo que anteriormente el congelamiento de cuentas requería una orden judicial y criticó que ahora pueda aplicarse únicamente con base en sospechas.

“Ya el sentido del voto de la mayoría de los ministros es solamente por sospecha. El poder cancelar las cuentas y aplicar sanciones es peligroso para la democracia en México y para un país de leyes”, afirmó.

Añorve Baños señaló que la oposición no está en contra de que se investiguen posibles delitos financieros o vínculos con el crimen organizado, pero insistió en que las medidas deben aplicarse con autorización judicial y respetando el derecho de defensa de las personas y las empresas. “Nadie está en contra de una investigación, pero con orden judicial para permitirle al ciudadano común, a las empresas, defenderse en estas instancias”, dijo.

El coordinador priista vinculó esta decisión con otras acciones impulsadas por Morena, como la desaparición de organismos autónomos, los cambios al Poder Judicial y las modificaciones a la Ley de Amparo.