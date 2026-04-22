La instancia de Hacienda señaló que la claridad regulatoria y la cultura preventiva dan certeza jurídica y protegen el sistema financiero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja en reforzar la coordinación con el sector empresarial para promover la cultura de cumplimiento y prevenir el uso indebido del sistema financiero, por lo que ahora se enfoca en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como en las de tipo familiar.

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En este marco, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, se reunió con representantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), que encabeza Octavio de la Torre, para fortalecer los canales de diálogo y generar condiciones de mayor claridad para las actividades económicas.

La instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público subrayó que “la claridad regulatoria y el fortalecimiento de la cultura preventiva contribuyen a generar mayor certeza jurídica, así como a proteger la integridad del sistema financiero frente a posibles usos indebidos”.

Se informó que, durante la reunión, se destacó la importancia de impulsar mecanismos de orientación, capacitación y acompañamiento institucional que permitan a las empresas, en particular a las de carácter familiar, cumplir adecuadamente con sus obligaciones y mitigar riesgos asociados a sus operaciones.

📣 Comunicado | La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, fortalece el diálogo con CONCANACO SERVYTUR para impulsar el cumplimiento y prevenir el uso indebido del sistema financiero, en particular en empresas familiares.



El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo… pic.twitter.com/dkTpolPe90 — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) April 21, 2026

Asimismo, Reyes Colmenares habría insistido en la relevancia de mantener un diálogo permanente con el sector productivo, a fin de fortalecer los procesos de identificación de riesgos y consolidar entornos de legalidad que favorezcan el desarrollo económico.

En este sentido, se aseguró que se continuará promoviendo la colaboración institucional con organismos representativos, a fin de acercar herramientas, orientación y mejores prácticas que fortalezcan el cumplimiento y la confianza en las actividades económicas.