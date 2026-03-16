El convenio se da antes de que inicie la 89 Convención Bancaria y después de que un equipo evaluador del GAFI estuvo en México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) trabajarán para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto para prevenir, combatir y hacer frente, de manera más eficiente, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Ello, tras suscribir un convenio de colaboración con lo que se espera la modernización de los mecanismos de supervisión “con un enfoque basado en riesgos, consolidando los canales institucionales de comunicación que permitan atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano“.

Al respecto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora reconoció que desde hace casi dos décadas, la UIF y la CNBV han trabajado de manera coordinada para prevenir, identificar y combatir los delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita.

Y con la firma de este convenio, “se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano”.

De su parte, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares explicó que el convenio contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero.

#Comunicado Hacienda



UIF y CNBV suscriben convenio que fortalece la coordinación del sistema nacional antilavado.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suscribieron un Convenio de Colaboración para fortalecer los… pic.twitter.com/NT59aJABgX — Hacienda (@Hacienda_Mexico) March 16, 2026

Asimismo, se fortalecen los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema nacional, indicó la Secretaría de Hacienda.

De igual forma, se prevén acciones de capacitación, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales, lo que permitirá mantener actualizadas las capacidades institucionales.

Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la CNBV, reconoció que la digitalización de los servicios financieros, la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica ha ampliado las oportunidades para el desarrollo económico y la inclusión financiera.

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De ahí que, destacó, “la cooperación entre instituciones se vuelve una condición indispensable para preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero, ya que de esta manera el país podrá continuar cumpliendo con los más altos estándares internacionales en la materia”.

Con la firma de este convenio, la Secretaría de Hacienda dijo reafirmar su compromiso para fortalecer la coordinación entre autoridades financieras, robustecer el sistema nacional de prevención de lavado de dinero y consolidar el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en favor de la seguridad económica del país.

Dicho convenio se anuncia horas antes de que inicie la 89 Convención Bancaria y días después de que un equipo evaluador del GAFI, visitó a México, como parte del proceso de Evaluación Mutua al que es sometido el Estado mexicano en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.