Última semana para el boleto 00001 del Mundial 2026: cierra convocatoria de Sheinbaum

La convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir a la inauguración del Mundial FIFA 2026 entra en su fase final; el 10 de abril vence el plazo para que mujeres de 16 a 25 años envíen su video por el boleto 00001 del Estadio Azteca.

El plazo para participar en el concurso nacional que definirá a la joven que asistirá a la inauguración del Mundial concluirá el 10 de abril, fecha límite para enviar el video requerido.

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La convocatoria impulsada por Claudia Sheinbaum establece la participación de mujeres mexicanas de 16 a 25 años mediante un video vertical de hasta dos minutos.

Las aspirantes deben subir su material a mundialsocial.gob.mx, plataforma donde se realiza el registro y validación de contenidos.

El concurso otorga como premio el boleto número 00001 del Estadio Azteca, originalmente asignado a la presidenta para la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

El cierre del registro dará paso a la evaluación del jurado, integrado por Katia Itzel García, Charlyn Corral y Gabriela Fernández de Lara.

El mecanismo de selección contempla la revisión de los videos para elegir a la participante que asistirá a la inauguración en representación presidencial, aunque no se han detallado los criterios de evaluación.

La convocatoria forma parte de los preparativos del Mundial 2026, donde México será sede y el Estadio Azteca albergará el partido inaugural.

El límite del 10 de abril concentra la atención en los últimos días de participación para competir por un lugar en uno de los eventos de mayor visibilidad internacional.

La decisión final quedará en manos del jurado, que determinará quién ocupará el asiento presidencial en la inauguración del torneo.