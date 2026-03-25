Un Solo Corazón, la canción de Grupo Frontera que será himno oficial del Tri en el Mundial 2026 “Es un grito de apoyo a la Selección”

“Dale, dale, Selección, que toda tu gente hoy te quiere ver campeón”, dice el coro de Un Solo Corazón, la nueva canción oficial de Grupo Frontera para la Selección Mexicana de Futbol durante el próximo Mundial 2026, misma que se convertirá en el himno que acompañará al equipo tricolor en cada uno de sus partidos. Una melodía que busca conectar a todo un país con su equipo y reivindicar la identidad y el orgullo azteca.

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A unos meses del inicio de la histórica Copa del Mundo de la FIFA en territorio mexicano junto a Estados Unidos y Canadá, la agrupación formada en Edinburg, Texas, ha lanzado esta canción que promete convertirse en el éxito del verano y sonar en cada bocina del país para dejar en claro que el Tri dejará el alma en la cancha por sus aficionados.

“‘Más de 100 millones pero un solo corazón’. Esa frase para mí resume todo lo que es la canción y todo lo que somos los mexicanos. Te guste o no te guste el fútbol, es un punto de unión importante y qué mejor que poder acompañarlo con música. Todos tenemos ese sentimiento y estas ganas de que la Selección triunfe, avance y brinde alegrías a la gente. Y nuestro pequeñísimo granito de arena es con esta canción, tratando de sumar y cuando la gente la escuche, ojalá se conecten, canten y bailen y lo sientan. Es un grito de apoyo a la Selección y un canto de agradecimiento por todo lo que nos brindan, las emociones que nos brindan”, dijo Paul Forat, head de Amazon Music, en exclusiva para OVACIONES.

La Federación Mexicana de Fútbol y Amazon Music presentaron este himno, un día después de que los jugadores conocieran en la concentración previa al partido amistoso contra Portugal, que enmarcará la reapertura del Estadio Azteca tras su remodelación, la música y letra con Grupo Frontera para grabar el video oficial.

“Ayer, justamente filmamos el video de la canción con ellos. Fue una experiencia única, única de verdad. Es un momento espectacular, los jugadores, en medio de toda la cantidad de cosas que tienen que hacer, cuando les pusimos la canción y les subimos el volumen, solitos empezaron a contagiarse y no hizo falta pedirles mucho. Seguían bailando y la sentían y creo que se identificaron con la canción, fue muy natural verlos convivir con Grupo Frontera”, compartió.

“Puedo decir que Alexis Vega se echó ahí un solo increíble. Israel Reyes también, cantó una parte, porque aparte él canta, le encanta la música a Israel. Todos, todos, hasta los que no querían, de ‘no, es que yo no bailo muy bien’, estaban ahí bailando y la verdad es que hubo un ambiente increíble, percibo, sin ser experto en el tema, pero que hay una cosa ahí muy bonita con la Selección y con los jugadores y, no sé, vivimos algo especial, la verdad. Creo que la canción ayudó a ese momento y creo que lo capturamos y muy pronto lo van a poder ver”, abundó.

El Tri debutará ante Sudáfrica el 11 de junio en la tercera Copa del Mundo que se disputará en casa, siendo el primer país con ese privilegio. La Selección Azteca cuenta con una nutrida base de aficionados en Estados Unidos, por lo que Grupo Frontera es una banda perfecta para esta canción, al conectar con los fans en ambos países, más allá de los conflictos políticos.

“Grupo Frontera representa todo lo que estábamos buscando sobre quién debiera cantar esta canción. Conectan con una audiencia muy amplia, gente muy joven, gente adulta, que no solo vive en México; que está en Europa, en Sudamérica y, por supuesto, muchísima de Estados Unidos. Han hecho duetos con todo el mundo, con todos los artistas. Todos quieren trabajar con ellos y la verdad es que es un honor enorme el que Frontera se haya animado junto a su productor, Edgar Barrera, un tremendo y talentosísimo productor y compositor, hicieron la canción. Fue increíble la experiencia de estar viendo y el estudio y todo lo que es la magia que pasa cuando se hacen estas grabaciones y ayer me entregaron la canción y fue una celebración total”, finalizó.