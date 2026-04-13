UNAM destaca transformación del espacio público en la Ciudad de México durante el Neoclásico

La UNAM presentó un estudio que explica cómo el Neoclasicismo transformó el espacio público de la Ciudad de México y su organización social

La transformación del espacio público en la Ciudad de México ha estado estrechamente ligada a procesos de reorganización social y cambios históricos en su estructura urbana, señaló el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, durante la presentación del libro “Espacio público en la Ciudad de México durante el Neoclásico”, del arquitecto Xavier Cortés Rocha.

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Durante el evento realizado en el Museo Kaluz, el rector destacó que la obra permite comprender cómo el Neoclasicismo no solo modificó la traza urbana de la capital, sino que también impulsó un proceso de modernización asociado a las reformas borbónicas, influyendo en la organización social y política de la ciudad.

El autor explicó que su investigación muestra la transición de la ciudad de una urbe barroca a una ciudad neoclásica, proceso que implicó profundas transformaciones en el espacio público, desde los paseos y avenidas hasta la intervención de distintos arquitectos e ingenieros a lo largo de los siglos.

Por su parte, la investigadora Valeria Valero destacó que el libro es una invitación a entender el espacio público como un documento histórico vivo, resultado de una construcción colectiva donde se reflejan decisiones políticas, dinámicas sociales y procesos culturales, lo que permite leer de forma distinta el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En conjunto, los especialistas coincidieron en que la obra de Cortés Rocha ofrece una visión integral de la evolución urbana de la capital, desde la época prehispánica hasta el Porfiriato, consolidándose como un referente para el estudio de la historia urbana y el desarrollo arquitectónico del país.