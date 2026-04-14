La autonomía es un pilar fundamental de las universidades, afirma el rector Lomelí. | Foto: Cortesía UNAM

Leonardo Lomelí Vanegas recibió la distinción; destacaron a la Universidad Nacional como el proyecto cultural más ambicioso de México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue objeto de un histórico reconocimiento por parte de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), en el marco de la conmemoración de los 475 años de la fundación de la Universidad de México.

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Durante la ceremonia, efectuada en la CIV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la UDUALC, el rector Leonardo Lomelí Vanegas recibió la distinción de manos de Jorge Calzoni y Miriam Nicado, presidente y vicepresidenta del organismo que agrupa a 239 instituciones de 22 países.

Un referente de autonomía y libertad intelectual

Jorge Calzoni, presidente de la UDUALC, calificó a la UNAM como una de las mayores reservas intelectuales de la región y un “escudo moral” frente a los desafíos globales. Subrayó que el lema “Por mi raza hablará el espíritu” mantiene una vigencia profunda en la defensa del conocimiento.

“La UNAM nos enseña que la autonomía no es un privilegio corporativo; es una condición necesaria para que exista pensamiento libre, para que una sociedad pueda pensarse a sí misma sin tutelas”. Jorge Calzoni

La autonomía universitaria es una garantía para la sociedad, pues de ella depende que las universidades cumplan responsablemente sus funciones sustantivas y contribuyan al debate público informado, dijo el #RectorLomelí al recibir el reconocimiento por el 475 aniversario de la… pic.twitter.com/gNpbsZbDer — UNAM (@UNAM_MX) April 13, 2026

Asimismo, recordó el papel humanista de la institución al albergar a perseguidos políticos durante el Plan Cóndor, consolidándose como un espacio de refugio y formación para intelectuales de todo el continente.

Vanguardia y espejo de Latinoamérica

Por su parte, Miriam Nicado, rectora de la Universidad de La Habana y vicepresidenta de la UDUALC, definió a la Máxima Casa de Estudios como el proyecto cultural más generoso de la historia del país.

Nicado destacó la evolución institucional desde la cédula real de 1551 hasta la obtención de la autonomía en 1929, señalando que la UNAM funciona como un espejo donde las instituciones públicas de América Latina buscan reflejarse para impulsar la justicia social.

Compromiso con el futuro de la educación pública

Al aceptar el galardón, el rector Leonardo Lomelí enfatizó que este reconocimiento ratifica la pertinencia de un proyecto educativo que ha impulsado el desarrollo científico y cultural de México durante casi cinco siglos.

Lomelí recordó que en este 2026 se conmemoran los 475 años de la expedición de la cédula real que dio origen a la Universidad de México, hito que marca una continuidad institucional capaz de atravesar diversos regímenes políticos y paradigmas.

“Allí donde se preservan las libertades y la vocación de servicio, la Universidad contribuye al progreso”, concluyó el rector ante la presencia de autoridades como Elena Centeno García, presidenta de la Junta de Gobierno, y Mario Luis Fuentes Alcalá, presidente de la Junta de Patronos.

Datos clave de la UNAM y UDUALC: