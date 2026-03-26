UNAM mejora su posición en el QS 2026 con más carreras en el Top 100

Carreras como Antropología, Estudios del Desarrollo y Lenguas se ubican entre los lugares más destacados

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consolidó su liderazgo internacional, según los datos del QS World University Rankings by Subject 2026. La UNAM incrementó de 10 a 12 disciplinas dentro del Top 50, y de 31 a 36 las que se ubican entre las 100 mejores del mundo.

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Es sobresaliente el desempeño de la Universidad Nacional en el área de Artes y Humanidades al situarse en el lugar 20 mundial, así como en el 41 en Ciencias Sociales y Administración.

Aseguró que esto refleja su liderazgo académico, su compromiso con la educación pública y su convicción por impulsar la ciencia al servicio de la sociedad.

En esta edición del ranking, la UNAM registró un avance significativo en la calidad de sus programas al incrementar de 31 a 36 disciplinas dentro de las 100 mejores, y de 10 a 12 entre las 50 mejores respecto a 2025.

“El fortalecimiento institucional se respalda en indicadores como reputación académica, reputación entre empleadores, citas por publicación, productividad, impacto académico y la red internacional de investigación”, señaló la Universidad.

Los resultados también incluyen posiciones destacadas en Ingeniería y Tecnología (lugar 69), además de Ciencias de la Vida y Medicina, donde ingresó al Top 100 en el lugar 99, lo que constata una evolución constante en la investigación y la colaboración global.

Asimismo, la calidad de la UNAM destaca en carreras como Antropología, Estudios del Desarrollo y Lenguas (lugar 17); seguidas por Historia del Arte (20), Ingeniería Petrolera (26) e Ingeniería de Minas y Metalurgia (49).

La UNAM enfatizó que su posicionamiento está sustentado en indicadores objetivos que garantizan una educación rigurosa, profesional y humanista, con impacto en los sectores productivos, de investigación y sociales.

Finalmente, destacó que al mejorar su posición en un entorno de alta competencia internacional y cambios tecnológicos, la UNAM asume su tarea de formar generaciones competitivas, honestas y comprometidas con el desarrollo de una nación capaz de enfrentar los retos actuales.