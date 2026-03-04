El diputado Alberto Venegas exigió fortalecer la estrategia integral ante el aumento de casos de depresión e intentos de suicidio

Ante el aumento en los casos de ansiedad, depresión y conductas suicidas en la Ciudad de México, diputados locales exhortaron a diversas autoridades a ampliar la cobertura y fortalecer la estrategia integral de atención a la salud mental en la capital del país.

El diputado Alberto Venegas subrayó que la salud mental es un componente esencial del derecho humano a la salud y un pilar del bienestar individual y colectivo.

El legislador de Morena ejemplificó este tema en el Congreso de la Ciudad de México con la historia de Punch, un pequeño macaco que, tras quedar vulnerable por el abandono de su madre, se aferró a un peluche para sentirse seguro.

“La salud mental implica la posibilidad de vivir con equilibrio emocional, construir vínculos, enfrentar las dificultades cotidianas y desarrollar plenamente nuestras capacidades. No es un tema secundario: es una condición indispensable para una vida digna“, afirmó.

El diputado advirtió que la Ciudad enfrenta un escenario que exige atención urgente, pues, entre 2020 y 2024 las atenciones por conductas suicidas pasaron de 26 a más de mil 500 casos, y en el mismo periodo, las consultas por ansiedad aumentaron de 2 mil a más de 18 mil, mientras que las relacionadas con depresión superaron las 14 mil atenciones y los casos vinculados al estrés se duplicaron.

“Tan solo el año pasado se registraron más de 303 mil atenciones por condiciones de salud mental, de las cuales 52 por ciento correspondieron a ansiedad y 25 por ciento a depresión. Además, aproximadamente 14 por ciento de la población experimenta algún trastorno mental, con mayor prevalencia en mujeres”, dijo.

De manera particular, alertó que cerca del 70 por ciento de las atenciones por riesgo suicida entre 2019 y 2024 correspondieron a menores de edad y a personas de entre 18 y 30 años.

Al referirse al caso del primate Punch, dijo que su caso “nos recuerda algo profundamente humano: todos necesitamos un lugar seguro y alguien que nos sostenga cuando somos frágiles. El afecto no es un lujo; es una necesidad biológica y emocional“.

El legislador por Tlalpan refirió que el estigma sigue siendo una barrera para que muchas personas soliciten ayuda profesional. “No podemos permitir que alguien enfrente su sufrimiento en soledad. El enfoque debe ser preventivo, comunitario y corresponsable“, dijo.

El legislador dejó en claro que el vínculo y el acompañamiento construyen confianza y regulan nuestras emociones, porque así funciona el cerebro humano y el de cualquier especie social. “Esa es, en esencia, la tarea de la política en salud mental: garantizar que ninguna persona enfrente su sufrimiento en soledad“, agregó.

El punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación a ampliar la cobertura de servicios psicológicos y psiquiátricos en centros de salud y hospitales públicos, así como fortalecer la estrategia integral de atención a la salud mental. Asimismo, se plantea exhortar al Consejo de Salud Mental y a las 16 alcaldías a implementar acciones comunitarias de prevención, sensibilización y orientación psicológica en planteles educativos públicos.

“Invertir en salud mental es invertir en prevención de violencias, en cohesión social, en bienestar y en futuro. Cada intervención temprana salva trayectorias de vida; cada red de apoyo evita crisis mayores; cada espacio de escucha construye comunidad”, concluyó.