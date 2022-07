Urgen a podar árboles, pues con las lluvias se convierten en armas mortales

PATRICIA RAMÍREZ

Ante la época de lluvias y fuertes ráfagas de viento que afectan a la Ciudad de México es urgente tomar medidas para prevenir la caída de árboles en la vía pública, pues esto representa un riesgo para la ciudadanía y sus propiedades, alertó la diputada local Silvia Sánchez Barrios.

La legisladora del PRI explicó que los árboles más grandes y que no tienen cuidados se han convertido en un arma mortal para vecinos y sus bienes como casas o automóviles, pues la caída de estos originan muerte o daños.

Advirtió que esta es una realidad que se vive en cada temporada de lluvias y durante estos últimos días se han generado estragos por dejar morir a estas plantas sin cuidado alguno.

Por ello, exhortó a la alcaldía Cuauhtémoc y a la secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a que realicen las acciones necesarias para solucionar múltiples gestiones solicitadas por vecinos relacionadas al mantenimiento, poda y retiro de árboles en mal estado de los espacios públicos.

Lo anterior se desprende de las denuncias que le han hecho vecinos a la legisladora, pues una de las solicitudes más repetidas consta del mantenimiento, poda y cuidado del arbolado urbano en el espacio público, ya que sin el cuidado adecuado se pone en peligro la supervivencia de los árboles y la seguridad de los ciudadanos, así como de sus propiedades ya sea automóviles o viviendas.

Asimismo, acotó que los árboles como las zonas verdes padecen escasez de agua, así como también un deterioro progresivo de las áreas verdes, resultado del abandono y de las plagas que los azotan.

Por lo cual, se hace fundamental reforzar el cuidado y la coordinación de las instituciones encargadas y atribuidas para la preservación del patrimonio común, así como del patrimonio privado de la ciudadanía frente a daños causados por el mal mantenimiento y cuidado.

Además, agregó que en su poder hay más de 50 solicitudes, algunas presentadas desde octubre de 2021, que los vecinos tramitaron sobre este tema pero no ha habido resultados al cien por ciento “por eso los conmino a resolver con carácter de urgente, pues cada uno consta de un ciudadano que señala una problemática social, así como un problema que puede costarle el patrimonio a familias de toda la Ciudad de México.

Por otro lado denunció que dicha plataforma SUAC no tradujo soluciones a todas las solicitudes, y dejó las problemáticas únicamente con número de folio a las urgencias ciudadanas y que esta no permite comunicación de la ciudadanía con los servidores públicos, lo que impide un diálogo o por lo menos un avance de las gestiones de la ciudadanía, base fundamental de la democracia.